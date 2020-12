Weet jij al hoe je je haar vanavond gaat doen? We hebben vijf last minute feestkapsels voor je. Vier van de vijf zijn absoluut foolproof maar wel ontzettend cool, en helemaal in lijn met de allernieuwste kapseltrends voor 2021. Het vijfde kapsel is een klassieker: fingerwaves. Daar heb je wat meer behendigheid voor nodig maar met behulp van onze tutorial gaat het vast lukken. De haarstijlen hieronder zijn geschikt voor elke haarlengte: van lang tot middellang tot kort haar. We wensen je een heerlijke Oudejaarsavond toe! En natuurlijk de allerbeste wensen voor 2021!

#1 Last minute kapsel Oudejaarsavond 2020. Vlecht en fonkelende speldjes

Maak een scherpe middenscheiding en twee lage vlechten achter op je hoofd, zet de vlechten vast met schuifspeldjes en versier je haar aan de voorkant met alle mogelijke sierspeldjes die je in huis hebt. Geen speldjes met strass? Dan zijn ‘gewone’ schuifspeldjes ook prima (zie de coverfoto).

#2 Last minute kapsel Oudejaarsavond 2020. Elastische haarband en bouffant

Met zo’n elastische band (je hebt er vast eentje liggen) kun je heel gemakkelijk een bouffant maken. Zo’n opbollende kruin is überfeestelijk! Een beetje droogshampoo zorgt voor nog meer volume.

#3 Last minute kapsel Oudejaarsavond 2020. Superlage zijscheiding

Eenvoudig maar stijlvol: de (zeer) lage zijscheiding. Was je haar, föhn het mooi glad en maak dan een uiterst lage zijscheiding. Breng je haar over je voorhoofd naar de andere kant.

#4 Last minute kapsel Oudejaarsavond 2020. Microvlechtjes

Dit is volgens ons het leukste kapsel dat we op de catwalks voor winter 2020 2021 voorbij zagen komen: een los opsteekkapsel met een lange microvlechtje. Easy! Heb je ergens nog een haarstuk, ga dan voor een extra lange microvlecht. Vergeet niet om een lint of een stukje stof om het elastiekje te binden.

#5 Last minute kapsel Oudejaarsavond 2020. Fingerwaves!

Fingerwaves zijn ongelooflijk feestelijk en vrouwelijk. Enige benodigdheid: een flinke hoeveelheid gel, en eventueel klemmen om de fingerwaves helemaal perfect te krijgen. Bekijk de tutorial hieronder maar eens. Lukt het niet, ga dan voor een glad gelkapseltje. Ook altijd goed!

