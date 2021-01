Gelukkig Nieuwjaar! Laten we er met zijn allen een liefdevol jaar van maken, met – waarom niet – goede voornemens voor tussen de lakens! We denken met je mee en hebben vijf suggesties voor je.

Laten we het nieuwe jaar nu eens beginnen met vijf goede voornemens… voor in bed (misschien heb je deze voornemens al gemaakt, zo ja, dan hierbij onze welgemeende complimenten!). Vijf voornemens die zorgen voor nieuwe energie en passie in je liefdesleven. Vijf voornemens die van het komende jaar een liefdevol (en misschien wel pikant) jaar zullen maken.

1. Minder hoofdpijn

Hoe vaak mompelen we niet dat we te moe zijn, dat we hoofdpijn hebben. Hoezeer is dit ‘smoesje’ (we geloven er zelf in) er niet in geslopen. Laten we ons liefdesleven dit jaar eens positiever benaderen. Probeer eens overdag wat minder energie te verdoen met kleine, vaak onnodige klusjes. Probeer eens wat minder vatbaar te zijn voor stress. Wat minder hooi op je vork te nemen. En ’s avonds wat meer zin te máken… Je zult zien dat het je liefdesleven goed zal doen, wat op zijn beurt weer een positieve invloed op je dagelijks leven zal hebben.

2. Meer tijd voor seks

We willen er niet omheen draaien. Hoe vaak komt seks niet op de laatste plaats? Hoe vaak schiet het erbij in omdat we geen tijd hebben? Snel moeten slapen om nieuwe energie voor de volgende dag op te doen? Als het leven zo druk is, en alles moet worden gepland, waarom zou je seks dan ook niet inplannen? Dan weet je in ieder geval zeker dat je eraan toe komt :-) Maak afspraakjes, ware ‘dates’, met je vriendje of man. Je zult zien dat het werkt!

3. Meer variatie in bed

Het is nu eenmaal zo: alles wordt op den duur een gewoonte. Zo vervalt ook je seksleven gemakkelijk in een routine, zeker als je een vaste partner hebt. Probeer dit jaar eens meer variatie in je seksleven te brengen. Probeer nieuwe dingen uit, experimenteer, gebruik je fantasie, doe hem (en jezelf) versteld staan. Je zult zien hoe spannend seks kan zijn, ook na jaren met dezelfde partner.

4. Meer aandacht voor je eigen genot

Nee, dit is niet egoïstisch bedoeld. Vrouwen hebben de neiging om zich meer op het genot van hem te richten dan op dat van zichzelf (net zoals ze in het dagelijks leven voor alles en iedereen klaarstaan). Maar dit gaat soms ten koste van je eigen genot, en dus van jullie gezamenlijke seksleven. Concentreer je op jezelf, op je eigen genot. Zet al je zorgen en gedachten uit je hoofd en focus je op het ‘erotische middelpunt’ van je lichaam. Geniet ervan!

5. Herontdek elkaar

Weet je nog hoe jullie elkaar in het begin vertelden wat je van elkaar vond, waarom je op elkaar bent gevallen, wat je aantrok in de ander? Hoe spannend, soms zelfs erotisch, het was om elkaar hierover te vertellen? Probeer dat nog eens. Vertel hem wat je mooi aan hem vindt, wat je lief aan hem vindt. Vertel hem ook je intiemste geheimpjes en fantasieën en vraag hem naar zijn wensen, dromen en verlangens. Leer elkaar opnieuw kennen!