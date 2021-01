De allernieuwste modetrends voor 2021 zijn interessant. Of course! Maar nog interessanter is misschien hoe jij ermee omgaat. Want modetrends mogen ons dan inspirerende ideeën aan de hand doen, alles draait nog altijd om: jouw eigen stijl én jezelf zijn. Het is goed om daar af en toe bij stil te staan. Daarom stelden wij voor jou (en onszelf!) 10 stijl voornemens (lees: stijltips) voor 2021 samen.

#1 Ik ga elke dag iets anders dragen

Ben je een gewoontemens? Draag jij altijd dezelfde spijkerbroek (al heb je er nog tien andere liggen)? Probeer dan om elke dag een andere outfit samen te stellen. Is het teveel werk, ga dan elke dag voor iets bijzonders. Draag een sjaaltje dat je jaren niet gedragen hebt of haal die hoed weer eens tevoorschijn. Variatie in je outfit is fijn voor jezelf maar je draagt er ook creativiteit en eigenliefde mee uit. Je dwingt er respect mee af!

#2 Ik ga interessantere combinaties leggen

Trek er af en toe tijd voor uit om interessante combinaties te maken. Probeer de combinaties voor de spiegel en fotografeer ze zodat je ze altijd bij de hand hebt.

#3 Ik ga bewuster (minder en beter) kopen

Koop alléén kledingstukken en mode accessoires die een TOEGEVOEGDE WAARDE voor je outfit vormen. Bedenk van tevoren met welke kledingstukken uit je bestaande garderobe je ze kunt combineren. Met andere woorden: koop niet enkel en alleen omdat iets nu eenmaal in de mode is of omdat je iets nu eenmaal in de nieuwsbrief van de grote winkelketen bent tegengekomen.

#4 Ik ga mijn kleding beter verzorgen

Een gekreukte blouse, een spijkerbroek met vlekken, niet al te witte sneakers, een tas die er ‘gebruikt’ uitziet. Als je voor een stylish modelook wilt gaan, zorg er dan voor dat je outfit van top tot teen onberispelijk is.

#5 Ik ga out of the box denken

Probeer originele combinaties te leggen. Wijk af van de modetrends en modekleuren. Haal tinten bij elkaar die ‘not done’ zijn. Denk out of the box.

#6 Ik ga vintage proberen

Nooit vintage gekocht? Verleg je grenzen. Verken het terrein. Het is niet gezegd dat het iets voor jou is, maar laat je gedachten er eens overgaan. Zoek eens naar vintage website online.

#7 Ik ga me niet (meer of niet meer alleen) laten leiden door merknamen

Merkenfan? Prima, maar er is meer onder de zon. Stijl bijvoorbeeld. Stijl is het allerbelangrijkste dat er is!

#8 Ik ga mijn eigen stijl verder uitbouwen

Aan je stijl kun je werken. Maar je moet er wel tijd voor uittrekken. Zie de tips/voornemens hierboven. Breng je garderobe in kaart, breng je stijl onder woorden (‘Ik ben sportief’, ‘Ik houd van een chique stijl’, ‘Ik ben een klassiek type’, ‘Ik houd van een androgye look’, enzovoorts) en bouw die stijl uit.

#9 Ik ga meer durven

Je eigen stijl ontwikkelen betekent ook: durven. Experimenteer, maak spannende combinaties, shockeer met contrasten (nog altijd dé succesformule in de mode). Wees niet bang voor veranderingen, zolang je maar trouw blijft aan jezelf. Het gaat niet om de waardering die je van anderen krijgt. Je kleden is een vorm van zelfexpressie.

#10 Ik ga mijn outfits met meer zelfverzekerdheid dragen

Wat je ook draagt – het kan voorkomen dat je de plank misslaat of dat je je in een outfit niet lekker voelt -, het allerbelangrijkst is nog altijd dat je alles nonchalant en zelfverzekerd draagt. Want hoe belangrijk uiterlijk in de hedendaagse maatschappij ook mag zijn, schoonheid komt van binnen!

