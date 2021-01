Voorlopig lopen we nog in winterkleding maar laat je alvast inspireren door de allernieuwste modecollecties voor voorjaar zomer 2021. Eén van de coolste collecties is die van Celine. Je zou er zò in weglopen! Deze collectie is ultradraagbaar, jong en cool! Wij namen de collectie onder de loep en destilleerden er de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2021 uit. Veel modetrends zullen je bekend voorkomen. Wat de Celine collectie bijzonder maakt, is vooral de manier waarop de items gecombineerd zijn en de opvallend pittige (zeg maar: coole) snitten en lijnen. Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je alvast inspireren!

De modetrends voor voorjaar zomer 2021 volgens Celine

We zetten de modetrends voor voorjaar zomer 2021 volgens Celine voor je op een rijtje. Je zult zien dat je veel dingen nu al aan kunt!

Jaren ’80 bomberjacks (de zogenaamde ‘varsity jackets’)

Leren jacks

Jaren ’80 spijkerjacks

Petten en vissershoedjes

Jaren ’80 spijkerbroeken met hoge taille (en met leren riem)

Denim: zwart, wit, lichtblauw, middenblauw

Spijkershorts

Crop tops en korte truitjes

Sporttopjes onder ruitjesblazers

Sportieve bralettes (beha’s) als outerwear

Wielrennersbroekjes

Trenchcoats

Blauwwit gestreepte blouses

Streeptruien

Camouflageprints

Lange plooirokken

Stoere, oversize gilets

Supervrouwelijke jurken met sixties/seventies invloeden (stroken, bloemetjes, pailletten, tuttige kragen)

Lieflijke vestjes (voor over de jurken)

Lieflijke vestjes (voor over de jurken) Pailletten

Satijnen broeken in ‘joggingstijl’ met smokingjasje (en beha in zicht!)

Kaplaarzen

Witte sneakers en ‘Palladiums’

Ballerina’s

Chelsea boots (enkellaarsjes)

Seventies kettinkjes en armbandjes

Last but not least: buikspieren! Werk aan de winkel :-) (Grapje!)

TRENDYSTYLE