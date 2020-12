Het wordt een bijzondere Kerst, in alle opzichten. Laten we er met z’n allen – op een nieuwe manier – iets uitzonderlijk moois van maken. En laten we vooral niet vergeten ook onszelf mooi te maken. Je bent het aan jezelf – en de mensen om je heen – verschuldigd! Voor een bijzonder feestelijke hair look kun je laten inspireren door – wat wij vinden – het allercoolste haaraccessoire van het jaar 2020: de ketting met fonkelende stenen wordt haarsieraad!

Haartrends winter 2020 2021. Coole kapsel ideeën (voor de Feesten 2020 en voor iedere andere dag waarop je wilt stralen!)

Het Italiaanse modehuis Dolce & Gabbana verwerkte kettingen als diadeem of haarband in het haar van de modellen. De bijoux werden met schuifspeldjes of U-vormige haarpinnen vastgezet. Dit is thuis heel gemakkelijk te doen. Pak je bijoux er maar bij en verwerk één (of misschien meerdere) kettingen in je haar.

Overigens is het geen nieuwigheid om niet-haaraccessoires in je haar te verwerken. Het is een kwestie van je fantasie laten gaan. Op de foto hieronder zie je een kapseltje waarin zeeschelpen en -sterren zijn verwerkt. Voor de Kerst kun je in je haar net zo goed fonkelende kerststerretjes en misschien wel kerstballetjes verwerken.

Heb je helemaal niets in huis om een fonkelende hair look voor de Feesten 2020 mee te fabriceren, haal dan al je schuifspeldjes tevoorschijn en steek ze kriskras in je haar. Supercool en trendy!

Laat je fantasie gaan en wees creatief met de dingen die je in huis hebt.

