Moeten de kappers, nota bene net vòòr de Feestdagen, wéér dicht. Het is een regelrechte ramp. We zijn opnieuw op onszelf aangewezen. Zelf je haar knippen is riskant, maar je kunt je hair look een feestelijke touch meegeven met uitwasbare haarkleuren. Volgens de haarkleurtrends voor voorjaar zomer 2021 gaan we weer volop aan de pastels.

Heb je vrij licht of grijs haar, anticipeer dan op deze haarkleurtrends met een lief turkooizen kleurtje of een zachtroze tintje. Supermooi! We zagen deze haarkleuren op de catwalk van Valentino voor lente zomer 2021 voorbijkomen en waren direct weer verkocht. Zo’n uitwasbaar spoelinkje is echt waanzinnig cool. Bekijk de catwalkfoto’s maar eens.

Heb je donker(der) haar, dan kun je leuke effecten creëren met een kleurspray, maar wel uitkijken voor je kleding! Je kunt ook voor rode, paarse of petroleumblauwe washouts gaan.

Juist met de Feesten willen we iets anders en dan kan zo’n uitwasbaar kleurtje een hippe en vrolijke noot toevoegen. En misschien brengt zo’n haarkleur je op nieuwe ideeën voor een nieuwe haarkleur voor 2021, voor als straks de kappers weer open zijn!

