Het mogen dan niet de Feesten worden die we verwacht hadden, laten we er met z’n allen het allerbeste van maken. Dek de tafel met zorg, trakteer jezelf (en je huisgenoten) op een feestelijk maal, steek de kaarsen aan en draag je ALLERMOOISTE jurk. Dé modetrend voor de Feesten 2020 is: LOVERTJES. Kan het feestelijker? Hul je van top tot teen in pailletten.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens. Voor een ultieme feestlook volgens de allerhotste modetrends voor winter 2020 draag je een lange, hooggesloten paillettenjurk. Deze look is ultrachic. Op de catwalk van Valentino zagen we ‘m in (Valentino)rood, op de catwalk van Bottega Veneta in… beige!!!

Vind je pailletten van top tot teen teveel van het goede, combineer dan een casual item met een lovertjes-item:

Draag een lange rok met een crop top met pailletten.

Combineer een oversize broek met een paillettentop.

Draag een kabeltrui op een paillettenrok.

Kortom, pailletten zijn dé trend, ze zijn in nagenoeg elke modecollectie (ook die van de grote modeketens te vinden) en iedereen kan er wat mee. Laat je fantasie gaan!

