De tassen trends voor 2024 blijven heen en weer slingeren tussen oversized en minitassen. We vertellen je meer over de mini bags.

Tassen trends 2024: minitassen. Less is more. Photo courtesy of Fendi

De mode is een opeenvolging van trends en tegentrends. Dat is ook in de tassen trends voor 2024 te zien. Na de spraakmakende mini-bag van Jacquemus, een tasje dat je in je handpalm kon sluiten, zagen we mini-bags overal in het modebeeld opduiken. Daarna kwam de oversized bag, met als grote winnaar de tote (een soort boodschappentas). Maar mini-bags verdwenen nooit uit beeld en doen deze winter ook weer volop mee. Misschien zijn ze niet zo klein als Le Chiquito van Jacquemus, maar in ieder geval wel vele malen kleiner dan de oversized bags die we de afgelopen seizoenen op de catwalks zagen.

Minimalisme

Tassen trends 2024: minitassen. Less is more. Photo courtesy of Fendi

Dat is eigenlijk geen verrassing. De huidige modewereld viert minimalisme hoogtij en niets belichaamt deze filosofie beter dan het fenomeen van de kleine tas. Deze kleine accessoires hebben de harten van fashionista’s over de hele wereld veroverd en bewijzen eens te meer dat stijl niet wordt afgemeten aan grootte. Ze kenmerken zich door een chique, minimalistische benadering die je ertoe dwingt om alleen de belangrijkste spulletjes met je mee te dragen, iets wat ‘verlichtend’ kan werken.

Minitassen

Minitassen zijn uitgegroeid tot een must-have accessoire in de modewereld en zijn niet meer weg te denken uit de garderobe van iedereen die bij wil blijven met de laatste modetrends. Merken als Jacquemus, met zijn beroemde ‘Le Chiquito‘, en Fendi, beroemd om zijn ‘Baguette’-model, zijn pioniers op het gebied van deze trend. Maar een minitas van Fendi of een Jacquemus-tas zoals ‘Le Chiquito’ zou niet genoeg zijn om een trend te definiëren als er niet ook andere grote merken waren, zoals Prada, wiens Re-edition-lijn de must-have status van de minitas verder heeft versterkt.

Tassen trends 2024: minitas bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Recentere collecties hebben de aantrekkingskracht van de minitas versterkt. Merken als Miu Miu, met de ‘Wander’-lijn, hebben deze kleinere modellen voorgesteld in felle kleuren en unieke vormen. Veel ontwerpers completeren hun looks met minitassen en verheffen deze eenvoudige accessoires tot essentieel onderdeel van avant-gardistische outfits. Zo hebben ook Balenciaga en Saint Laurent zich aan deze kleine accessoires gewaagd.

Double bags

Tassen trends 2024: Double bag bij Miu Miu. Foto Charlotte Mesman

Veel modehuizen combineren minitassen bovendien met een andere tas, dit in het kader van de ‘double bag’, een andere tassentrend die we ook dit winterseizoen weer zien. De mini-bag krijgt hier bijna de status van functionele ‘bedel’, een detail waarin je kleine spulletjes, zoals een lippenstift, kwijt kunt zodat je ze snel kunt vinden.

Tassen trends 2024: Double bag bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Hoe draag je de minitas?

Minitassen zijn perfect voor elke stijl. Voor een casual dag combineer je een minitas met een jeans met hoge taille, een eenvoudige top en een oversized blazer. Voor een elegante avond combineer je een elegante minitas met een zwart jurkje en opvallende sieraden. Experimenteer met contrasterende kleuren of texturen om een onverwachte touch aan je look te geven. Een andere trend is om juist helemaal monochroom te gaan zodat je tas in je look opgaat.

Voor maximaal effect draag je je miniatuur meesterwerk als een ketting, of stevig vastgeklemd in je hand of zelfs als ‘crossbody bag’. Minitassen zijn meer dan een trend; ze zijn een eerbetoon aan de schoonheid van eenvoud. Als ze steeds weer opduiken op de catwalks en in het straatbeeld, is dat geen toeval en wij denken dat deze kleine accessoires nog jaren een vast onderdeel van de modewereld zullen blijven.

