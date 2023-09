Een nieuw seizoen vraagt om een nieuwe haarstijl. Al was het maar voor een dag. We hebben een paar spannende haarideeën voor je.

Kapseltrends 2023. 3x Haarideeën. Foto Charlotte Mesman

Lang haar maakt een enorme comeback. Volgens de allernieuwste kapseltrends 2023 draag je je haar op één lengte en het liefst los. Simple as that. Verder moet het – of course – glanzend en gezond zijn. Maar soms wil je wel eens iets anders. We hebben 3x haarideeën voor je. Deze kapsels spotten we tijdens de modeweken in Milaan en Parijs.

Klassiek opsteekkapsel

Kapseltrends 2023. 3x Haarideeën. Foto Charlotte Mesman

Een belangrijke meeting, een feestje van je werk, een avondje uit? Doe je haar in een klassiek opsteekkapsel. Het kan niet misgaan. Het geheim van deze hair look is heel eenvoudig: fris gewassen en mooi geföhnde lokken vormen de basis. Die pak je zachtjes op, breng je luchtig achterover en draai je in een losse knot die je achter op je hoofd vastzet. Dan trek je een paar lokken rond je gezicht los. Bewerk ze met de krultang zodat ze je gezicht mooi omlijsten. Fixeer het geheel met haarlak. Een paar oorbellen erbij – gouden ringen zijn je van het – en je ziet eruit als door een ringetje te halen.

Moderne haarstijl

Kapseltrends 2023. 3x Haarideeën. Foto Charlotte Mesman

Houd je van een moderne haarstijl breng dan je haar glad en strak naar achteren, zet het in een paardenstaart vast en wind een zwart touwtje om de staart voor een vernieuwend grafisch effect, net zoals influencer Caro Daur dat in Milaan deed. Zij koos ervoor om haar haar zonder scheiding naar achteren te brengen maar je kunt ook voor een middenscheiding kiezen. Dit soort strakke en grafische kapsels zijn nog steeds erg populair onder de influencers en horen zeker ook tot de kapseltrends 2023.

Plukjes in het gezicht

Kapseltrends 2023. 3x Haarideeën. Foto Charlotte Mesman

Durf je wel een beetje van dat ‘op één lengte geknipt’- idee af te stappen, ga dan voor wat kortere lokken aan de voorkant en rond je gezicht. Het hoeft niet direct een pony te zijn. Met een paar kundig geknipte lokken voeg je al iets extra’s aan je hair look toe. Vervolgens kun je het heel eenvoudig en gewild slordig bijeenbinden in een lage paardenstaart. Je krijgt dan een zogenaamd nonchalant effect wat heel cool en trendy kan zijn.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor een nieuwe look. Als was het maar voor een dagje. Je doet er nieuwe energie van op!

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS