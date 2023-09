Streetstyle. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

Afscheid nemen van de zomer is niet leuk. Maar er staat wel iets tegenover: de nieuwe najaarsmode. De modecollecties voor herfst winter 2023 2024 zijn supercool. Er zitten waanzinnige items tussen. We lichten een paar modetrends en looks voor het nieuwe seizoen uit aan de hand van de streetstyle mode bij de Copenhagen Fashion Week voor zomer 2024.

Streetstyle. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

De Copenhagen Fashion Week heeft inmiddels een stevige – als je het ons vraagt – vijfde, of misschien wel gedeelde vierde plaats in de top Fashion Weeks verdiend. Op nummer één van onze top (maar die zal vast overeenkomen met die van de andere fashion editors) staat nog altijd Parijs, gevolgd door Milaan en New York en op de vierde plaats Londen. Copenhagen hoort inmiddels ook in dit rijtje thuis.

Streetstyle. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

De looks die we daar in het straatbeeld zien, zijn – anders dan bijvoorbeeld in Parijs – ultra draagbaar en heel geschikt voor ons Nederlandse klimaat en onze levensstijl (fiets!). Je kunt er enorm veel ideeën van opdoen. Wij lichten een paar foto’s uit en signaleren je ideeën en modetrends voor herfst winter 2023 2024.

Streetstyle Copenhagen Fashion Week. Ideeën voor jouw najaarslook

Streetstyle. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

De mood voor herfst winter 2023 2024 is stoer en chic. De must-have items hebben een klassieke ondertoon waardoor je ze tijdloos zijn. Dit heeft te maken met de quiet luxury trend waarin we een terugkeer zien naar draagbare, superchique en tijdloze klassiekers. De kleuren zijn gedekt – zwart, wit, donkerblauw, bruin – en ton sur ton is nog steeds een toptrend.

Dit zijn de ideeën en trends die wij ervan opsteken:

1. Klassiekers: trench coats, bomber jacks, leren jacks, spijkerjacks.

2. Double denim: spijkergoed combineer je met spijkergoed.

3. De comeback van het klassieke T-shirts: wit, grijs, zwart.

4. Gestreepte truien

5. Zwart met wit

6. Total black

7. Baseball petten

8. Klassieke tassen

9. Lange spijkerrokken

10. Laarzen: cowboy boots, hoge laarzen, laarzen met overtrek (chaps)

11. Baggy broeken

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe najaarslook.

