Haartrends voor 2023: lang haar (ook voor veertigplussers!). Foto Charlotte Mesman

Er is zoveel gaande op het gebied van de schoonheid. Taboes worden doorbroken, regels gelden niet meer, leeftijd is uit. Op de catwalks van de grote modehuizen zien we steeds vaker veertigplussers de collectie showen. Ook in de haartrends zijn er baanbrekende veranderingen. Zo laten de haartrends voor 2023 lang haar zien, niet alleen voor jonge meiden, maar vooral ook voor meisjes die de veertig al gepasseerd zijn.

Lang los haar

Haartrends voor 2023: lang haar. Modeshow: Munthe (links), Love Child (rechts). Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Het idee dat je je haar op een gegeven moment maar beter kunt afknippen, hebben we achter ons gelaten. Natuurlijk valt er wel iets voor te zeggen. Halflang haar lijkt voller en oogt vaak gezonder dat lange manen en een vlot kort kapsel kan héél jong staan, maar het hoeft zeker niet. Ook als je de veertig bent gepasseerd, kan lang haar mooi zijn. En je hoeft het echt niet in een knot te dragen!

Want juist lange losse manen zijn dé haartrend, ook voor niet meer zo jonge dames. Dat werd tijdens de Copenhagen Fashion Week voor zomer 2024 wel duidelijk. Op de catwalks van meerdere modehuizen zagen we modellen die hun veertigste verjaardag al(lang) achter de rug hadden met lange losse manen voorbij komen.

Lichte slag

Haartrends voor 2023: lang haar. Modeshow: Mark Kenly Domino Tan (links), Munthe (rechts). Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

We maakten een kleine selectie voor je. Als je de foto’s bekijkt, zul je opmerken dat de meeste modellen hun haar los en met een lichte slag dragen. Hierdoor krijgt het haar meer volume. Bovendien zorgen die golvende lokken voor een zachte omlijsting van het gezicht waardoor ze de gelaatstrekken die met de jaren scherper worden verzachten.

Middenscheiding

Haartrends voor 2023: lang haar. Modeshow: Marimekko (links), Mark Kenly Domino Tan (rechts). Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week

Iets anders dat opvalt, is de middenscheiding. Hoewel de zijscheiding in de haartrends voor 2023 weer haar entree aan het maken is, blijft de middenscheiding populair. Juist omdat deze scheiding symmetrisch is, geeft het je uiterlijk een heel ordelijk, modern en grafisch aanzien.

Alle tinten grijs

Een andere taboe die we achter ons hebben gelaten, is dat grijze haren moet worden geverfd en niet gezien mogen worden. Grijs haar is juist mooi. Het staat heel zacht in je gezicht. Met zilvershampoos kun je tegenwoordig schitterende grijstinten creëren. Zit in je in een overgangsfase van geverfd naar grijs haar, verdiep je dan eens in grey blending.

Bedenk je dus voordat je de schaar in je haar laat zetten of met dekkende haarverf aan de slag gaat. Vooral als je je haar lang wilt dragen, is het beter om niet te verven maar je grijze haren te koesteren en goed te verzorgen met hydraterende en voedende haarproducten. Ook is het aan te raden om je haar, naarmate je ouder wordt, wat minder vaak te wassen. Klik hier voor meer tips.

