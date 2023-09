Hoe de modehuizen het in de praktijk voor zich zien, is niet helemaal duidelijk maar héél grappig is deze schoenentrend voor winter 2023 wél!

Opmerkelijke schoenentrend voor winter 2023: fluffy schoenen. Photo courtesy of Stella McCartney, Tod’s, Sportmax

Herinner je je de met bont gevoerde mules van Gucci nog? Wij stonden er met zijn allen paf van. Zulke slippers (voor de winter nog wel) hadden we nog nooit gezien! Inmiddels zijn bontachtige materialen aan je voeten niet echt nieuw meer maar de modeontwerpers blijven er wel mee spelen. Dat leidde tot de opmerkelijke schoenentrend voor winter 2023: fluffy schoenen. We lichten een paar modellen uit maar er zijn er nog veel meer!

Teddy schoenen van Tod’s

Opmerkelijke schoenentrend voor winter 2023: fluffy schoenen. Photo courtesy of Tod’s

Als het op schoenen aankomt, is het Italiaanse modehuis Tod’s een zwaargewicht. Voor herfst winter 2023 2024 stuurde het modemerk ballerina’s en hooggehakte pumps in sheepskin de catwalk op. De ballerina’s hebben leren riempjes met een sierlijke gesp die mooi afsteken bij het wollige materiaal. De pumps hebben enkel een sheepskin neus wat heel grappig staat onder een rok maar vooral ook onder een lange broek.

Fluffy sandaaltjes van Sportmax

Opmerkelijke schoenentrend voor winter 2023: fluffy schoenen. Photo courtesy of Sportmax

Het lijkt erop dat Sportmax een winter vol feesten en party’s verwacht want het wemelde op de catwalk van partyjurken die (onder meer) werden geshowd met hooggehakte sandaaltjes met een fluffy rand. Het ziet er superleuk uit maar zorg wel dat je voor de deur wordt afgezet want je wilt er niet mee over straat en al helemaal niet door de regen :-)

Shaggy vegan stiletto’s van Stella McCartney

Vegan stiletto’s van Stella McCartney. Photo courtesy of Stella McCartney

Last but not least signaleren we je de knuffelige stiletto’s in gember en rood waarop we Stella McCartney’s modellen op de catwalk voorbij zagen komen huppelen. En hier kun je er d*nder op zeggen dat ze vegan en duurzaam zijn. Stella McCartney doet er alles aan om de meest natuurpositieve materialen voor haar collecties te gebruiken. Ze gebruikt zelfs leer dat uit (mycelium van) paddenstoelen is gemaakt.

Dit zijn maar voorbeelden van deze opmerkelijke schoenentrend voor winter 2023. Kijk maar eens goed om je heen als je gaat shoppen. Je zult overal wel ‘fluffy shoes’ tegenkomen. Al waren het maar wollige Birkenstocks!

