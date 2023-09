Boost je kapsel met een haaraccessoire voor een nieuwe look. Deze haaraccessoires gaan we herfst winter 2023 2024 dragen.

Haaraccessoires voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Influencers en celebs zweren bij halflange kapsels en bob kapsels maar lang haar is en blijft populair. De haarlengte tot ver over de schouders komen we in het straatbeeld overal tegen. Niet alleen jongere meisjes, ook veertigplussers dragen hun haar tegenwoordig lang. Lang haar is het mooist als je het los draagt, maar soms wel je wel eens tegen een ander kapsel aankijken. Heb jij dat ook, dan is het tijd om eens te experimenteren met de nieuwe haaraccessoires voor herfst winter 2023 2024.

De haaraccessoires voor herfst winter 2023 2024

#1 Strikken

Strikken voor herfst winter 2023 2024. Foto Charlotte Mesman

Eerst zagen we ze in de streetstyle bij Chanel, nu zie je ze overal in de winkels: strikken. Van die klassieke schoolmeisjesachtige strikken waarmee je de voorste haarlokken achter op je hoofd vastzet. Je kunt ze ook net boven je paardenstaart plaatsen. De meeste geliefde strikken zijn in zwart fluweel of satijn. Wit mag ook. Ze laten zich eenvoudig plaatsen want de strik is ‘voorgestrikt’. Je heeft hem alleen maar in je haar te clippen.

#2 Haarbanden

Smalle haarbanden zijn dé trend. Foto Charlotte Mesman

Haarbanden blijven ook nog steeds een trend. De gewatteerde of puffer haarband is inmiddels een klassieker en heeft een enorme impact op je look. Maar de trend voor 2023 is vooral smalle haarbanden met fonkelende steentjes en strass. Je kunt er meerdere bij elkaar dragen en ze zelfs combineren met een strik zoals Olivia Palermo (rechts op de streetstyle foto) dat deed.

#3 Haarspelden en gepersonaliseerde haaraccessoires

Unieke en gepersonaliseerde haaraccessoires voor herfst winter 2023 2024

Een andere trend is goudkleurige sierspelden. Hiermee kun je heel eenvoudig een simpele paardenstaart boosten. Wat we ook wel zien, is knotten met uitzonderlijke en gepersonaliseerde accessoires zoals parelkettingen die eromheen worden gewonden of worden meegenomen in de knot zelf tot zelfs Hermès-achtige tasjes toe :-)

# Schuifspeldjes

Schuifspeldjes voor een trendy haar look. Foto Charlotte Mesman

Het allersimpelste haaraccesoire – opnieuw een klassieker – is het schuifspeldje. Steeds weer duikt dit speldje in het modebeeld op. Je kunt het op één of twee speldjes houden om simpelweg wat lokken vast te zetten maar je kunt er ook meerdere naast elkaar plaatsen en er zelfs hele patronen mee maken.

Zoals je ziet, zijn de haaraccessoires voor herfst winter 2023 2024 allemaal vrij simpel. Ze kosten niet veel maar boosten je look en inspireren tot leuke haarideeën voor speciale gelegenheden.

