De haartrends voor lente zomer 2023 staan weer volop in het teken van halflange kapsels. Vooral schouderlang haar is hot.

Halflange kapsels voor lente zomer 2023. Op deze foto Jeanne Dumas. Foto Charlotte Mesman

Volgens de hair stylisten is halflang haar het meest flatterende kapsel dat er bestaat. Het staat iedereen goed en heeft een verjongend effect. Geen wonder dat we halflange kapsels ook in de haartrends voor lente zomer 2023 volop tegenkomen. De influencers maar ook celebs – think Haily Bieber, Jenna Ortega, Megan Fox, Zendaya – kunnen er niet genoeg van krijgen.

Halflange kapsels voor lente zomer 2023. Op deze foto Olivia Culpo. Foto Charlotte Mesman

Waarom zijn halflange kapsels anti-aging?

Halflange kapsels voor lente zomer 2023. Op deze foto Josephine Skriver. Foto Charlotte Mesman

Er zijn verschillende redenen te noemen waarom halflang haar flatterend is:

Halflang haar oogt gezonder en frisser dan lange manen die vaak dunne en gespleten haarpunten vertonen.

dan lange manen die vaak dunne en gespleten haarpunten vertonen. Halflang haar heeft meer body omdat het haar minder zwaar is.

omdat het haar minder zwaar is. Halflang haar valt over de kaaklijn en dat is een voordeel als je kaaklijn niet meer zo heel erg strak is.

en dat is een voordeel als je kaaklijn niet meer zo heel erg strak is. Halflang haar heeft minder te lijden van kleurbehandelingen dan lang haar. Het wordt hierdoor gemakkelijker om grijze uitgroei tegen te gaan.

dan lang haar. Het wordt hierdoor gemakkelijker om grijze uitgroei tegen te gaan. Halflang laat zich gemakkelijk in laagjes knippen waardoor je meer volume krijgt en dat is heel fijn want met het verstrijken van de jaren (en de overgang) wordt je haar minder dik en vol.

waardoor je meer volume krijgt en dat is heel fijn want met het verstrijken van de jaren (en de overgang) wordt je haar minder dik en vol. Halflang haar laat je schouders en sleutelbeenderen vrij en dat heeft een liftend effect: het accent gaat naar je schouderpartij waardoor je gezicht meer gedefinieerd lijkt.

Hoe draag je halflang haar?

In de haartrends voor lente zomer 2023 staan twee halflange haarstijlen centraal:

1. de blunt cut, een scherp op één lengte geknipt kapsel, en

2. de licht gelaagde long bob met vooral wat kortere lokken rond het gezicht (face framing).

Soms ook zien we het omgekeerde van haarstijl 2, namelijk haarcoupes waarbij het haar in de nek net iets korter is dan de voorste lokken, zoals in het kapsel van Josephine Skriver.

Halflange kapsels voor lente zomer 2023. Op deze foto Josephine Skriver. Foto Charlotte Mesman

Het voordeel van halflang haar is dat het zich gemakkelijk laat stylen waardoor het haar een verzorgde uitstraling heeft met gezonde haarpunten. Juist dit maakt deze haarlengte zo glam, geraffineerd en stijlvol.

Halflange kapsels voor lente zomer 2023. Op deze foto Heart Evangelista. Foto Charlotte Mesman

Qua styling kun je alle kanten op: je kunt het haar mooi glad föhnen, je kunt het heel steil maken met een steiltang of het in beach waves dragen. Ook een wet look is gemakkelijk te creëren en verder kun je deze haarlengte natuurlijk ook heel goed opsteken of in een lage paardenstaart of knot dragen.

Verder laat de schouderlengte zich gemakkelijk combineren met details als een gordijntjespony. Dat is overigens dé anti-aging pony bij uitstek omdat deze pony voorhoofdsrimpels en kraaienpootjes verdoezelt. Met een halflang kapsel met curtain bangs heb je het ideale anti-aging kapsel te pakken!

Bekijk onze kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

