Haartrend 2023: de lange pony. Check of het iets voor jou is

Zin in een instant trendy look? Misschien is de lange pony iets voor jou. Deze haartrend 2023 maakt je subiet up-to-date.

Haartrend 2023: de lange pony. Foto Charlotte Mesman

Eén pony is de snelste en veiligste manier om je hair look iets extra’s mee te geven. Er zijn allerlei pony’s. Eén ervan is de lange pony. Deze haarstijl zal altijd een haartrend blijven. Het is dé pony to-go om een statement te maken. Met zo’n supercoole klassieke fringe steel je echt de show.

Maar zoals altijd zitten er ook aan deze haartrend 2023 voor- én nadelen. We zetten ze voor je op een rijtje. Neem ze door en check of het iets voor jou is.

Voordelen van de lange pony

Mooie omlijsting van je gezicht . Lange bangs omlijsten je gezicht en vestigen de aandacht op je ogen (vraag je af of je dit wel wilt). Zo’n pony verzacht ook je gelaatstrekken waardoor je er jonger uitziet.

. Lange bangs omlijsten je gezicht en vestigen de aandacht op je ogen (vraag je af of je dit wel wilt). Zo’n pony verzacht ook je gelaatstrekken waardoor je er jonger uitziet. Op meerdere manieren te stylen . Een lange, volle pony kan op veel verschillende manieren worden gestyled. Je kunt hem recht of opbollend föhnen, of zelfs warrig. Misschien heb je krullen. Dan mag je die gewoon hun gang laten gaan. Je kunt het haar in je gezicht ook lichtjes opzij stylen zodat de lokken open vallen als een gordijn (gordijntjespony). Op dagen dat je er even geen zin in hebt, zet je de haarlokken vast met haarspeldjes of style je ze met gel helemaal achterover of opzij voor een gladde en chique hair look.

. Een lange, volle pony kan op veel verschillende manieren worden gestyled. Je kunt hem recht of opbollend föhnen, of zelfs warrig. Misschien heb je krullen. Dan mag je die gewoon hun gang laten gaan. Je kunt het haar in je gezicht ook lichtjes opzij stylen zodat de lokken open vallen als een gordijn (gordijntjespony). Op dagen dat je er even geen zin in hebt, zet je de haarlokken vast met haarspeldjes of style je ze met gel helemaal achterover of opzij voor een gladde en chique hair look. Corrigeren of camoufleren . Een lange pony is perfect om een hoog voorhoofd, voorhoofdsrimpels of een litteken op je voorhoofd te camoufleren.

. Een lange pony is perfect om een hoog voorhoofd, voorhoofdsrimpels of een litteken op je voorhoofd te camoufleren. Goed voor een trendy look. Met deze bangs ben je up-to-date. Het is een haarstijl waar celebs en influencers zich graag aan wagen. Ook voor jou kan het een spannende toevoeging aan je hair look zijn waardoor je je weer helemaal trendy en ‘als nieuw’ voelt.

Nadelen van de lange pony

Het vereist onderhoud. Een pony moet regelmatig worden bijgeknipt omdat het haar al snel in je ogen hangt. Ook wordt een pony sneller vet dan de rest van je haar omdat het constant op je voorhoofd hangt. Je zult je haar – of de pony – dan ook vaker moeten wassen.

Een pony moet regelmatig worden bijgeknipt omdat het haar al snel in je ogen hangt. Ook wordt een pony sneller vet dan de rest van je haar omdat het constant op je voorhoofd hangt. Je zult je haar – of de pony – dan ook vaker moeten wassen. Meer stylen . Zeker als je haar niet van zichzelf steil is, zal er wat stylingswerk bijkomen en dat kost tijd en moeite. Vooral in het begin kan dat nog wel eens wat moeilijkheden opleveren, als je pony nog niet gewend is aan de nieuwe situatie en wel eens alle kanten wil opspringen.

. Zeker als je haar niet van zichzelf steil is, zal er wat stylingswerk bijkomen en dat kost tijd en moeite. Vooral in het begin kan dat nog wel eens wat moeilijkheden opleveren, als je pony nog niet gewend is aan de nieuwe situatie en wel eens alle kanten wil opspringen. Uitgroeien kost tijd . Als je niet blij bent met je nieuwe haarstijl is er niet veel aan te doen. Je kunt het haar in je gezicht wegstylen maar de knipbeurt maak je niet meer ongedaan. Er gaat enige tijd overheen om de pony weer helemaal bij te laten groeien. Wel kan die groeiperiode interessante fasen opleveren die je misschien op andere spannende haarideeën brengen.

. Als je niet blij bent met je nieuwe haarstijl is er niet veel aan te doen. Je kunt het haar in je gezicht wegstylen maar de knipbeurt maak je niet meer ongedaan. Er gaat enige tijd overheen om de pony weer helemaal bij te laten groeien. Wel kan die groeiperiode interessante fasen opleveren die je misschien op andere spannende haarideeën brengen. Niet geschikt voor onrustige huid . Aan de ene kant verbergt een fringe pukkeltjes op het voorhoofd maar aan de andere kant is zo’n haargordijn niet bepaald bevorderlijk voor de genezing ervan. Het bevordert de groei van bacteriën en kan acne zelfs verergeren.

. Aan de ene kant verbergt een fringe pukkeltjes op het voorhoofd maar aan de andere kant is zo’n haargordijn niet bepaald bevorderlijk voor de genezing ervan. Het bevordert de groei van bacteriën en kan acne zelfs verergeren. Niet altijd prettig . Veel mensen vinden het niet prettig om haar op het voorhoofd te hebben en dragen het het liefst uit het gezicht. Vooral in de zomer kan zo’n haargordijn knap lastig zijn. Bedenk dit soort dingen voor je eraan begint.

. Veel mensen vinden het niet prettig om haar op het voorhoofd te hebben en dragen het het liefst uit het gezicht. Vooral in de zomer kan zo’n haargordijn knap lastig zijn. Bedenk dit soort dingen voor je eraan begint. Niet voor elke gezichtsvorm. Een lange, volle pony past niet bij ieders gezichtsvorm of haartype. Vraag je kapper om advies.

Kortom, een lange, volle pony kan een geweldige manier zijn om van look te veranderen en trendy te blijven. Wel is het belangrijk om de voor- en nadelen af te wegen voordat je besluit om je eraan te wagen.

