Drie redenen waarom EYDA hét nieuwe sportmerk van Nederland wordt

EYDA

Wordt jouw sportplezier wel eens bedorven door frustraties over je sportkleding? Afzakkende leggings of sportbeha’s die onvoldoende steun bieden, het is tijd om daar een eind aan te maken. Motivatie voor sport verliezen omdat je je niet comfortabel voelt, dat accepteren we niet. We eisen dat onze kleding goed zit en fijn aanvoelt. Punt uit.

Gelukkig is er een nieuwe speler die alle frustraties weg gaat nemen. Het Deense sportmerk EYDA is pas gelanceerd op de Nederlandse markt.

In een recordtijd heeft EYDA ssucces geboekt met hun missie om sportkleding voor diverse vrouwelijke lichaamstypes te ontwerpen. Bij het ontwerp en de productie van hun kledingstukken staan comfort en kwaliteit altijd voorop. En het is natuurlijk een bonus dat hun kleding het typische Scandinavische design en kleurrijke uitstraling heeft.

EYDA

1. De juiste pasvorm? Zij hebben de code gekraakt

EYDA’s formule is simpel. Ze ontwerpen kleding met het principe dat de kleding zich moet aanpassen aan het vrouwelijk lichaam, en niet andersom. Net zoals lichamen verschillend zijn, zijn hun leggings dat ook. EYDA ontwerpt leggings met diverse pasvormen die geschikt zijn voor uiteenlopende lichaamstypes en voorkeuren. Hierdoor kan elke vrouw haar perfecte match vinden.

EYDA

2. Topcomfort

Er is niets magischer dan sportkleding vinden die je het liefst nooit meer uitdoet. We zijn ervan overtuigd dat EYDA de harten van veel Nederlandse vrouwen zal veroveren met hun uitstekend doordachte materialen. De kleding voelt zacht en comfortabel, zonder concessies te doen aan de functionaliteit die sportkleding vereist. Ze slagen erin ademende en vochtafvoerende tops, superlichte leggings en zachte, ondersteunende sportbeha’s te creëren. Dankzij de kwaliteit van de materialen geniet je bovendien lang van je EYDA kleding.

EYDA

3. Ze durven te spelen met kleur en design

EYDA ontwerpt kleding die perfect aansluit op de huidige modetrends. Stijlvol sporten was nog nooit zo gemakkelijk met EYDA. Elk seizoen komen er nieuwe kleuren en designs bij, zodat je moeiteloos een prachtige outfit samenstelt. Met kleding die goed zit, comfortabel is en er leuk uitziet, start je je training al met een voorsprong. We zijn ervan overtuigd dat EYDA het komende jaar niet te missen zal zijn in sportscholen en op straat.”