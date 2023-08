Deze leren jacks voor herfst 2023 gaan het helemaal maken

Leren jacks voor herfst 2023. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

Leren jacks zijn ideaal voor het overgangsseizoen. Dat weet iedereen. Maar de leren jacks voor herfst 2023 slaan werkelijk alles. Nog nooit waren ze zo trendy en stoer, en tegelijkertijd comfortabel en warm. Dit zijn de modetrends die we voor de leren jacks voor herfst 2023 in de streetstyle bij de Copenhagen Fashion Week spotten:

Oversized

Leren jacks voor herfst 2023. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

Het eerste dat in het oog springt, is: de leren jacks voor herfst 2023 zijn oversized. De volumes zijn groot en stoer. Het mag er zelfs uitzien alsof je het jack van manlief hebt aangetrokken. De schouders zijn groot, de mouwen lang en de jacks vallen ver onder de taille. Omdat de volumes lekker groot zijn, laten zich jacks zich werkelijk over alles dragen, ook over een dikke trui.

Vintage looks

Leren jacks voor herfst 2023. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

Een andere trend is: vintage looks. We gaan nog wel mooi glanzend en glad leer dragen, maar voor de leren jacks zien we dit seizoen toch vooral vintage looks. Doorleefd en rauw leer is hot. Vooral Miu Miu zette hier – nu alweer een paar seizoenen geleden – deze trend.

Motor jacks en lammy’s

Leren jacks voor herfst 2023. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

Als het op de modellen en stijlen aankomt, dan steken er twee met kop en schouder bovenuit: motor jacks en korte lammy’s. De motorjacks komen met stoere revers en een rits, de lammy’s met de overbekende wollige voering en boorden.

Bruin is dé kleur

Klassieke kleuren als bruin en zwart voeren de boventoon. Gekleurd leer – blauw, geel, rood – is op z’n retour. We gaan het komende seizoen vooral voor ‘traditionele’ kleuren met bruin aan kop. Overigens is de ene bruintint de andere niet. Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. Sommige jacks kleuren ronduit chocoladebruin, andere neigen naar het zwart of hebben een groenige ondertoon.

Hoe draag je je leren jack?

Zoals je al begrepen hebt, hebben de leren jacks voor herfst 2023 een stoere en vrij mannelijke uitstraling. Je kunt daar op verschillende manieren mee omgaan, namelijk door die mood te versterken of juist te contrasteren met vrouwelijke elementen. We geven je een paar voorbeelden:

Leren jacks voor herfst 2023. Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

Draag je leren jack op een spijkerbroek of krijtstreepbroek voor een casual look met een masculiene twist.

Photo courtesy of the Copenhagen Fashion Week

Combineer je leren jack met een lange rok voor een ultiem contrast. Het kan heel spannend zijn om vroeg in de herfst een stoer, donker jack over een total white look te dragen. Richting de winter kun je ook spelen met total brown, black of total grey looks. Ton sur ton is nog steeds een supertrend. Maak de look af met een tas in een afwijkende maar klassieke kleur.

voor een ultiem contrast. Het kan heel spannend zijn om vroeg in de herfst een stoer, donker jack over een total white look te dragen. Richting de winter kun je ook spelen met total brown, black of total grey looks. Ton sur ton is nog steeds een supertrend. Maak de look af met een tas in een afwijkende maar klassieke kleur. Combineer je leren jack met een minirok, als je durft zelfs eentje met pailletten . Om die pailletten dan weer een ‘alledaagse’ twist mee te geven draag je er een paar stoere laarzen (of zelfs regenlaarzen) onder.

. Om die pailletten dan weer een ‘alledaagse’ twist mee te geven draag je er een paar stoere laarzen (of zelfs regenlaarzen) onder. Combineer je leren jack met een plooirok , lang of kort. Plooien zijn supervrouwelijk en juist daarom doet zo’n stoer jack het er zo goed op.

, lang of kort. Plooien zijn supervrouwelijk en juist daarom doet zo’n stoer jack het er zo goed op. Let ook op de schoenen: ga je voor een rok, haal er dan stevig schoeisel bij, zoals laarzen of loafers. Een mode accessoire dat we vaak in combinatie met het leren jack zien is de baseball pet.

Bekijk de streetstyle foto’s van de Copenhagen Fashion Week maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS