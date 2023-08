Modetrends voor herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of N21

Een nieuw seizoen staat voor de deur. Daar hoort ook nieuwe mode bij. Veel dingen nemen we mee van de vorige seizoenen, andere dingen komen terug uit het verleden. Mode blijft een kwestie van slingerbewegingen. Dit zijn de nieuwste modetrends voor herfst winter 2023 2024 van A tot Z.

De nieuwste modetrends voor herfst winter 2023 2024. Check ons mode ABC

A van Athleisure

Modetrends voor herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Stella McCartney

De joggingpakken en hoodies van de afgelopen jaren krijgen geduchte concurrentie van het klassieke slank afkledende trainingspak in techno materialen (zie bijvoorbeeld Stella McCartney).

B van Big Shoulders

Modetrends voor herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Sportmax

Big shoulders blijven een ding. Van power coats slaan ze in het nieuwe seizoen over naar varsity jacks en bomber jacks.

C van Ceintuur

Ceintuurs, en wel in mega formaat – maken een comeback. Je draagt ze over een jurk of bij een broek of rok. Accentueer je taille!

D van Duffle Coat

Opeens is-ie terug (zie bijvoorbeeld Prada): de monty coats, bij ons wel bekend als houtje touwtje jas.

E van Enkellang

Als de roklengtes iets over de economie zeggen dan staan ons wilde en wispelturige tijden te wachten. De roklengtes lopen uiteen van mini tot maxi. Enkellang is hot maar het mag ook (véél) korter.

F van Faux Fur

Faux fur – of fake fur – is een keeper (hoera!). Trek die fake fur jas van vorig jaar maar lekker (warm) weer aan :-)

G van Gebreid

Er is weer veel aandacht voor wintertruien maar ook voor lange gebreide jurken. Die draag je in het nieuwe seizoen – je raadt het al! – met een brede ceintuur. Een gemakkelijk manier om je look te updaten!

H van Hoge Laarzen

Hoge laarzen, over knee laarzen, cuissardes, lieslaarzen. De modetrends voor herfst winter 2023 2024 staan er weer bol van. Stem de hoogte van je laarzen af op je roklengte :-)

I van Ingetogen

De modekleuren voor herfst winter 2023 2024 zijn ingetogen. Na al die kleuren en kleurrijke fantasieën van de afgelopen jaren gaan we terug naar klassieke tinten als grijs, zwart, wit, donkerblauw, donkergroen, bruin.

J van Jeans (natuurlijk!)

Spijkergoed staat al een paar jaar weer helemaal in het middelpunt van de belangstelling en dat blijft ook in het nieuwe seizoen zo. Het spijkergoed is steeds fantasierijker, creatiever en verovert zelfs de haute couture catwalks. Total jeans looks zijn een keeper.

K van Kokerrok

Tada!!! De kokerrok is back in town. Dit uiterst vrouwelijk rokje is weer helemaal hip en trending. Supermooi en draagbaar met een paar hoge laarzen eronder.

L van Leer

Leer (ook nepleer, juist nepleer!) blijft van de partij. Denk aan boterzacht glad (nep)leer voor jurken, broeken maar ook tailleurs.

M van Metallics

Afgelopen zomer zagen we in de modecollecties al overvloedig goud blinken maar op straat kwamen we het nog nauwelijks tegen. De modeontwerpers blijven het proberen. Goud maar ook zilver, pailletten en items in glitternet-uitvoering zijn een must voor party’s en gala’s.

N van Netkousen

Korte rokken? Daar horen natuurlijk pantykousen onder. Pantykousen – ook in kleur – zijn de afgelopen jaren weer populair geworden. Netkousen vallen daar ook onder.

O van Oversized

Slim fit broeken en strakke jurken mag je voorlopig nog even in de kast laten hangen. De trend blijft: oversized! (Wij zijn er blij om want het draagt wel zo lekker)

P van Puddle Pants

Toch gaan we wel wat rechtere en slankere broeken zien. Sigarettenpijpen bijvoorbeeld komen terug. Helemaal cool zijn de nieuwe puddle pants: (spijker)broeken die zo lang zijn dat de stof rond je enkels ophoopt.

Q van Quiet Luxury

De Quiet Luxury trend moet je inmiddels kennen. Deze trend staat voor alles wat chic, draagbaar en klassiek is. In dit plaatje passen ook de kokerrok en de rustige, effen modekleuren.

R van Rood

Modetrends voor herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Ferragamo

Maar de mode kan niet zonder contrasten. Tegenover de neutrals voor winter 2023 2024 staat rood, helrood, en wel van top tot teen.

S van Strapless en Splitten

Op de catwalks zagen we ongewoon veel strapless tops, truien maar ook broekpakken voorbijkomen. Dit is opvallend voor het winterseizoen. Ook hoge splitten helpen ‘huid showen.’

T van Trad Wives en Thatcher

Modetrends voor herfst winter 2023 2024. Photo courtesy of Prada

De quiet luxury trend zet dit seizoen nog een stap verder en laat zich inspireren door de ladylike modestijl van de dames in de jaren ’50 en ’60 (zie ook de trad wives trend die momenteel de kop opsteekt). Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan de kuitlange cirkelrok. Ook zien we een comeback van strenge tailleurs à la Thatcher.

U van Underwear

Een opvallende modetrend is die van de… onderbroek. Modehuizen zoals Missoni en Miu Miu stuurden hun modellen in luxueuze onderbroeken (met pantykousen) de catwalk op. Wat deze trend gaat doen, is afwachten :-)

V van Verscheidenheid

We zeiden het al: de mode zwabbert van de ene tegenpool naar de ander. Dat zie je in de roklengtes, de modekleuren, de stijlen, de invloeden. Alles mag, alles kan!

Wit

Winterwit maar ook optisch wit mag ook deze winter. De regel dat wit in de winter niet kan, gaat al jaren niet meer op. Zelfs total white is in de koudste maanden van het jaar cool. En wit aan je voeten mag altijd.

X van ?

Y van Y2K

Y2K: de late jaren ’90, de eerste jaren nul. De mode uit de jaren rond de eeuwwisseling blijft zijn stempel drukken. Denk daarbij aan lage taille broeken, doorzichtige jurken, witte tanktops, croptops en vlinders. Ofwel: Kate Moss!

Z van Zwart

Z is van Zwart. Dat kon niet anders want zwart gaat het deze winter helemaal maken. Kleed je weer eens van top tot teen in het zwart. Het is zò cool.

En nu jij! Laat je inspireren door de nieuwe modetrends voor herfst winter 2023 2024. Veel modeplezier!

