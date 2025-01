De Copenhagen Fashion Week is in volle gang. Ondanks het slechte weer, zijn de streetstyle looks om van te smullen.

4x Streetstyle van de Copenhagen Fashion Week. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa

De internationale modemarathon is van start gegaan. Op de catwalk showen de nieuwe damescollecties voor herfst winter 2025 2026. Copenhagen bijt in deze grauwe dagen de spits af. Daarna volgen Londen, Milaan en Parijs. Inmiddels hebben we de eerste streetstyle looks uit een regenachtig Copenhagen binnen. De looks bewijzen dat je je ondanks het natte weer toch supercool en stylish kunt kleden.

Laag over laag

Het geheim van een stylish maar warme winter look is nog altijd laag over laag. We weten het: het is niet altijd fijn om zoveel kleren aan je lijf te hebben, maar het is in dit seizoen nu eenmaal niet anders. Zie het creëren van functionele lagen als een uitdaging om creatieve outfits samen te stellen. Want soms kan het echt een toevoeging zijn. Zie bijvoorbeeld deze look waarin een plaidrok over een spijkerbroek wordt gedragen, met daarover weer een trench coat.

Een all round winterjas

Een must-have is een winterjas die je warm houdt en je overal mee kunt combineren. De beste keuze – als je niet hoeft te fietsen – is een lange jas omdat die je hele lijf bedekt en je hem bijna zonder nadenken over elke outfit kunt aantrekken.

Ga voor een neutrale kleur zoals bruin, donkerblauw of zwart. Ben je al die donkere winterkleuren zo zat, dan is beige of kaki een goede keuze.

Teddy jassen zijn nog altijd cool, met tweed ga je op klassiek maar wij vinden de puffercoat op de coverfoto te gek. Hiermee kun je elk type winterweer stijlvol het hoofd bieden.

Kies je voor een korte jas, dan wordt er een groot beroep op je stijlgevoel gedaan. Draag je ‘m op een broek dan kan er niet veel fout gaan, maar je kunt ook zogenaamd ‘foute’ combinaties maken – zoals een windjack op een roesjesjurk of -rok à la Chloé – voor extra spannende looks.

Laarzen of pumps?

Het ligt er natuurlijk helemaal aan waar je heen gaat en of we het droog gaan houden of niet. Een paar stoere laarzen is in de winter de meest veilige keuze en je komt er nog goed mee voor de dag ook, maar soms kan het ook supercool zijn om pumps onder een laag over laag look te dragen. Contrasten doen het nog altijd goed in de mode.

Hoodie

De mix van sportieve en geklede items is en blijft een garantie voor een nonchalante maar styling look. Het verbaast ons dan ook niet dat klassieke ‘quiet luxury’ winterjassen nog steeds vaak met een hoodie of sweater worden gecombineerd.

Mode accessoires

Tot slot zijn mode accessoires natuurlijk de kers op de taart van je stylish winterlook. Het geheim is om je tas NIET met je outfit te matchen. Hierdoor creëer je verrassende effecten. Ga voor een opvallende kleur of een oversized formaat. Is je tas wel in lijn met je outfit, haal er dan charms (bedels) bij om je outfit een onverwachte en speelse twist te geven. De minimalistische look van dit moment laat maar weinig sjaals zien. Baseball petten zijn nog altijd een trend.

