Parfum aan je geliefde cadeau doen? Zo vind je zijn of haar geurtype

Valentijnsdag is niet alleen rode rozen maar ook parfum. Parfum is één van de mooiste cadeaus die je op de Dag van de Liefde cadeau kunt doen. Het is een luxe iets dat je partner misschien niet zo snel voor zichzelf zal kopen. Maar het is ook een manier om mooie herinneringen te maken. Je zou bijna kunnen zeggen dat je met zo’n cadeau je liefde in een geur vangt. Elke keer als je het parfum ruikt, komt die liefde boven.

Het kiezen van een parfum voor iemand anders is niet gemakkelijk. Probeer eens te ontdekken welke parfum hij of zij gewoonlijk of in het verleden heeft gebruikt, en welke noten daarin overheersen. Verder kan je je keuze baseren op zijn of haar persoonlijkheid. En daar heb je houvast aan want wie kent jouw geliefde beter dan jij!

Zo vind je het parfum voor jouw geliefde

Als je weet, wat voor een type jouw geliefde is – en dat weet je vast! – dan ben je al een heel eind op weg naar het perfecte parfum. Want experts hebben de link tussen bepaalde karaktereigenschappen en geur(noten) in kaart gebracht. Lees maar eens verder.

Romantische en zorgzame mensen

Geuren: bloemige geuren

Voorbeeldnoten: roos, jasmijn, pioenroos

Bloemige geuren zijn ideaal voor mensen die gevoelig, empathisch en emotioneel zijn. Deze geuren roepen gevoelens van warmte en liefde op. Ze zijn daarom perfect voor romantische dromers die intimiteit in hun relaties zoeken. Vrouwen die deze geuren dragen worden vaak gezien als zorgzaam, terwijl mannen met bloemige noten niet bang zijn om hun zachtere kant te tonen.

Actieve en energieke mensen

Geuren: citrusgeuren

Voorbeeldnoten: citroen, sinaasappel, bergamot

Citrusgeuren zijn levendig en verfrissend en daarom perfect voor sportieve en extraverte mensen. Degenen die van deze geuren houden stralen positiviteit en enthousiasme uit. Ze nemen graag deel aan sociale activiteiten en houden van avontuur.

Mensen die van de natuur houden

Geuren: houtachtige geuren

Voorbeeldnoten: sandelhout, cederhout, vetiver

Houtachtige geuren zijn geschikt voor mensen die sterk in hun schoenen staan – lees: geaard zijn – en die van de natuur houden. Deze geurcategorie spreekt zelfverzekerde, betrouwbare individuen aan die authenticiteit en stabiliteit in hun leven zoeken. Ze zijn vaak introspectief en hebben een diepe verbinding met hun omgeving.

Hartstochtelijke mensen

Geuren: kruidige of oriëntaalse parfums

Voorbeeldnoten: kaneel, kruidnagel, amber

Deze geuren zijn perfect voor moedige en zelfverzekerde individuen die niet bang zijn om hun mening te uiten en actief eraan werken om van hun dromen werkelijkheid te maken. Vaak houden deze mensen van exotische omgevingen. Juist daarom vallen dit soort mensen op kruidige parfums die gevoelens van warmte en sensualiteit oproepen.

Vrijgevochten en jeugdige mensen

Geuren: Frisse of waterachtige geuren

Voorbeeldnoten: zeebries, groene bladeren

Frisse geuren passen bij mensen die waarde hechten aan helderheid en eenvoud. Deze geurtypen belichamen een jeugdige energie die verfrissend is. Degenen die deze geuren kiezen worden vaak gezien als flexibel, open-minded en gemakkelijk in de omgang.

Verfijnde en complexe mensen

Geuren: chypre parfums

Voorbeeldnoten: eikenmos, patchoeli

Chypre-geuren zijn gelaagd en complex omdat ze bestaan uit een combinatie van meerdere noten. Dit maakt ze aantrekkelijk voor verfijnde mensen die waarde hechten aan diepte in hun leven. Mensen met een voorkeur voor deze geurcategorie hebben vaak een geraffineerde smaak en genieten van de subtiliteiten van het leven.