Zo draag je doorzichtige kleding zonder dat het genânt wordt

Eén van de modetrends voor lente zomer 2022 is: doorzichtige kleding. Maar hoe draag je die zonder jezelf en anderen in verlegenheid te brengen? 11x Stijltips

Modetrends lente zomer 2022. Doorzichtige jurken, rokken en broeken. Photo courtesy of Dsquared2

Doorzichtig is terug in de mode, en dat hebben we aan de Y2K invloeden te danken. Vooral doorschijnjurkjes à la Kate Moss maken dit seizoen een grote comeback.

Modetrends lente zomer 2022. Doorzichtige jurken, rokken en broeken. Photo courtesy of Missoni

Maar natuurlijk zijn we er niet allemaal voor te porren om ze ook op de Moss-manier, dat is zonder beha en met slipje in zicht – te dragen. Want het mag dan allemaal wel spannend en sensueel zijn (zomer 2022 heeft alweer het etiket ‘slutty’ verdiend), de hamvraag is of course: hoe en wanneer draag je iets doorzichtigs zonder dat het té is? We hebben een aantal tips voor je.

1. Breng anderen met je see-through kleding nooit in verlegenheid. Houd dat als leidraad aan.

2. Zorg ervoor dat je zelf volkomen op je gemak bent in doorzichtige kleding.

3. Let op! Sensueel, dus niet vulgair.

Modetrends lente zomer 2022. Doorzichtige jurken, rokken en broeken. Photo courtesy of N21

4. Wil je het subtiel houden, ga dan voor doorzichtige details in niet-erotische zones (om het zo maar even te noemen) zoals doorzichtige mouwen, een doorzichtige rug of decolleté. (Een goed voorbeeld zijn de allernieuwste rokken van Prada voor winter 2022 2023 die uit meerdere stroken, doorzichtig en niet doorzichtig, zijn opgebouwd.) Of ga op zoek naar jurken of rokken met borduursels die de erotische zones afdekken.

Modetrends lente zomer 2022. Doorzichtige jurken, rokken en broeken. Photo courtesy of Alberta Ferretti

5. Draag een doorzichtige blouse met een bh die gezien mag worden. Een kanten beha is best intiem. Ga liever voor een mooie niet-doorzichtige beha of een beha met een leuke print. Vind je het idee om in beha over straat te gaan niet leuk, ga dan voor een bandeautop, ook een trend deze zomer.

6. Vind je een doorzichtige top of blouse wel spannend maar voel je je niet helemaal op je gemak, draag er dan een jasje over.

7. Doorzichtige jurken of rokken draag je met een culotte. Voor een gekledere look kun je ook voor een wielrennerbroekje kiezen. Soms zelfs kan het mooi zijn om onder een doorzichtige jurk een legging of zelfs een catsuit, een andere trend voor lente zomer 2022, te dragen. En anders ga je voor een culotte met fantasie waardoor je het broekje een beetje uit de lingerie-sfeer haalt.

Modetrends lente zomer 2022. Doorzichtige jurken, rokken en broeken

8. Ook een lang jasje kan een oplossing zijn voor een doorschijnende rok die je onderbroek toont. Draag het jasje dan wel dicht en houd er rekening mee dat je het in publiek niet kunt uitdoen.

9. Bedenk ook dat doorzichtige jurken overdag meer doorschijnen dan ’s avonds. Met andere woorden, wat overdag misschien niet kan, kan ’s avonds misschien wel.

10. Draag naadloze huidkleurig ondergoed onder net-doorzichtige kleding zodat je lingerie niet te zien is. Wel goed checken in de spiegel en in vooral ook in daglicht.

11. Veel creaties in kant zijn zo ontworpen dat kritieke zones net door de niet-doorzichtige texturen worden bedekt. Ook hier geldt weer: wel altijd even uittesten!

