Ieder lijnt op zijn of haar eigen manier. Maar van anderen kun je leren. We deden een rondvraag. Misschien steek je er wat van op!

13x Afslanktrucjes. Welke manier past het beste bij jou?

Ieder houdt er zo zijn eigen manier op na. Ieder heeft wel z’n of haar ’trucje’ om af te vallen. We deden een vraagrondje onder kennissen, vrienden en surften over het net op zoek naar handige trucjes. Het resultaat was een lijstje met 13 handige slanktips die we misschien eigenlijk allemaal al kennen maar – voor ons in ieder geval – inspirerend werken.

1. Ik ga lopend boodschappen doen in plaats van op de fiets. Ik doe er wel wat langer over maar ik krijg zo toch meer beweging. En het dragen van de tassen vergt nog eens extra energie!

2. Ik laat tegenwoordig mijn wijntje staan. Om de calorieën maar vooral ook omdat ik, als ik er eentje op heb, geneigd ben om ook meer te eten (en om daarbij nog een wijntje in te schenken).

3. Ik zal mezelf nooit iets ontzeggen maar als ik vind dat er wel wat af mag, schep ik gewoon van alles minder op. De eerste dagen is het moeilijk maar daarna gaat het wel.

4. Het koekje bij de koffie! Laat ze maar eens een paar weken liggen. Je zult het verschil merken.

5. Water, water en nog eens water. Het klinkt afgezaagd maar het helpt echt. In de zomer drink ik gemakkelijk liters per dag weg. ’s Winters warm ik het water even op. Anders is het zo koud en zou ik nooit aan mijn anderhalve liter per dag komen.

6. Ik las overdag ‘snackpauzes’ (een appel, yoghurt) in zodat ik s’ avonds niet uitgehongerd thuiskom en de ijskast leegplunder.

7. Ik laat alle sapjes en drankjes met suiker staan. En snacks met suiker. Ik concentreer me gewoon op gezond eten.

8. Als ik echt overtuigd ben dat er wat af moet, ga ik weer sporten. Dat werkt inspirerend, ook aan tafel.

9. Bendes groenten! Ik plan wat meer tijd voor boodschappen doen en koken in, sla allerlei soorten groenten in en wok erop los.

10. Ontbijten als een vorst, lunchen als een koning en avondeten als een bedelaar. Het kost me altijd even moeite om in het ritme te komen, maar als ik er eenmaal inzit, zie ik snel resultaat. En het leuke is dat ik ’s avonds al uitzie naar het ontbijt. Ik begin de dag dan met goede zin!

11. Ik zorg ervoor dat mijn huis brandschoon is! Dat is nog eens bewegen!

12. Ik vervang met mijn dessert door een appel. Toch lekker zoet en een goede afsluiting van mijn maaltijd.

13. Ik weeg me regelmatig en als ik zie dat ik een beetje aankom, eet ik een paar daagjes wat minder todat ik weer op mijn gewone gewicht zit.

TRENDYSTYLE