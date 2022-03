Dit is modekleur nr. 1 voor lente 2022 en de influencers dragen ‘m al

Je bent vast al op de woorden ‘Very Peri’ gestuit. Dit is een warme paarsblauwe tint die is uitgeroepen tot dé modekleur van 2022. De influencers lopen ermee weg.

Modekleuren lente zomer 2022. Zo draag je de nieuwe paarstinten

De Amerikaanse kleurspecialist Pantone die elk modeseizoen de top 10 modekleuren samenstelt, heeft ‘Very Peri‘ uitgeroepen tot dé modekleur van 2022. Very Peri komt van periwinkle blue hue en staat voor maagdenpalm blauw. Het is een warme paarsblauwe tint.

Maar laten we eerlijk zijn: als we naar de catwalks voor lente zomer 2022 en de influencers tijdens de afgelopen Fashion Weeks van februari en maart kijken, dan hadden er net zo goed (vele) andere kleuren als winnaar uit de bus kunnen komen. Bijvoorbeeld energetisch oranje, neonfuchsia, kobaltblauw, acid groen.

Of zachte Y2K pastels die eruit zien als ‘normale’ pastels waar een tikje wit aan toegevoegd is zodat ze iets krijtachtigs krijgen. Of misschien wel Barbie roze in Paris Hilton stijl.

Om maar te zeggen: het wordt een geweldig kleurrijk seizoen waarbij we weer volop aan effen kleuren en color blocking gaan doen.

Very Peri vormt één van die kleuren in het frisse en optimistische kleurenpalet voor lente zomer 2022. Toegegeven, het is een beeldige kleur en de influencers hebben er tijdens de recente modeweken al volop mee geëxperimenteerd. We zagen de kleur in alle mogelijke nuances voorbijkomen.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens. We staken er leuke ideeën van op. Zoals:

combineer verschillende nuances Very Peri met elkaar;

combineer Very Peri met acid geel/groen;

draag Very Peri of lila, een afgeleide ervan, van top tot teen;

durf ook paars aan je voeten te dragen;

combineer Very Peri met wit en haal er naturel leren mode accessoires bij;

combineer met een zachte Very Peri variant met andere pastels;

en wat te denken van zacht Peri met zilverpailletten?

En nu jij…!

