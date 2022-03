Hier is jouw checklist van de grootste schoenentrends voor lente zomer 2022

Het aantal nieuwe schoenentrends voor het komende seizoen is ongewoon groot. Er valt zoveel te ontdekken. We maakten een checklist voor je. Loop ‘m maar eens af.

De schoenentrends voor lente zomer 2022 zijn te gek! Er valt ZO. ENORM. VEEL. op schoenengebied te beleven.

Wil je graag wat langer zijn, dan kun je er dit seizoen gemakkelijk extra centimeters bij smokkelen met extra hoge platformschoenen of zelfs platformsandalen. Ben je lang van jezelf, steel dan de show met fantasierijke ballerina’s of stoere mocassins. Je kunt ook gewoon boven iedereen uittorenen met een paar hoge hakken. Qua hoge hakken hebben we dit seizoen overigens keuze te over. Natuurlijk doen ook laarzen weer mee, al zijn er een paar modellen aan hun retour begonnen.

Met al deze uitbundige, soms zelfs gekke schoenentrends in de meest ongewone kleuren wordt de ‘gewone’ sneaker een beetje in het verdomhoekje gedrukt. Maar zijnde een klassieker, mag je ‘m natuurlijk dragen wanneer je wilt.

Om je te helpen bij je keuze, zetten we de grootste schoenentrends voor lente zomer 2022 voor je op een rijtje. We hebben ons daarbij niet alleen laten leiden door de catwalks maar ook door de streetstyle trends tijdens de modeweken. Daarmee krijgen we ook alvast een idee van wat het écht gaat worden. Daar gaan we:

Platformschoenen met blokhakken

Platformsneakers

Platformsandalen

Eigenlijk alles met plateauzolen, tot aan zelfs Crocs toe!

Lace up sandalen

Gladiatorsandalen

Clogs

Muiltjes (ook asymmetrisch)

Pumps in alle mogelijke (felle) kleuren en metallics

Schoenen met fantasie (think luipaardprints)

Schoenen met strass (jewel shoes)

Schoenen en sandaaltjes met faux fur

Slingbacks met kitten heel

Sandaaltjes met stilettohakken

Artistieke hakken zoals de F bij Fendi

Hot: schoenen met hoge driehoekshakken

Platte jaren ’70 boots

Lieslaarzen

Mocassins

Instappers

Cowboy boots

Witte laarzen

Gekleurde schoenen

Schoenen met spitse neuzen

Ballerina’s

Harige pantoffels

Mary Janes

Legerkistjes en stoere rijglaarzen

Open schoenen met sokken of panty’s

Nog steeds goed maar geen hotte schoenentrends meer:

Sneakers

Enkellaarsjes

Op hun retour:

Sandaaltjes met schakelkettingen

Soklaarzen

Chunky boots

Kaplaarzen

Overknee laarzen

Veel hè? Hopelijk hebben we je niet in verwarring gebracht maar lukt het je met dit uitgebreide overzicht van de allernieuwste schoenentrends om gericht een keuze te maken.

