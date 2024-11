Deze (nep)bontjassen dragen de modellen voor winter 2024 2025. Foto ADVERSUS

Als sinds jaren zijn (nep)bontjassen, teddyjassen en ook vintage bontjassen in de mode. Niet alleen fashionista’s en influencers dragen ze graag, ook de modellen lopen ermee (erin!) weg. We doen een greep uit de harige jassen die we tijdens de Paris Fashion Week zagen dragen.

Alle lengtes

Deze (nep)bontjassen dragen de modellen voor winter 2024 2025. Foto Charlotte Mesman

Allereerst valt op dat de modellen geen voorkeur hebben voor een bepaalde lengte. Ze dragen zowel lange als korte bontjassen. Alleen de cropped modellen die we een paar jaar geleden voorbij zagen komen, zijn uit het straatbeeld verdwenen. Op de catwalk daarentegen zagen, zoals bij Stella McCartney, vooral volumineuze exemplaren langskomen.

Alle kleuren

Teddy jas over strapless top! Foto Charlotte Mesman

Ook als het op kleuren aankomt, valt er – om het zo maar te zeggen – geen rode lijn in te ontdekken. Modellen dragen graag gedekte kleuren. Wit, zwart, donkergroen maar ook de (nep)bontjassen in de typische bontkleuren. Soms ook zien we een vintage bontjas langs komen. Op de catwalks zagen we wel kleur. Een key item op de catwalk van Stella McCartney, om bij hetzelfde voorbeeld te blijven, was een vloerlange zalmroze teddyjas die over eenzelfde kleur outfit werd gedragen.

Hoe draag je een (nep)bontjas of teddy?

Deze (nep)bontjassen dragen de modellen voor winter 2024 2025. Foto Charlotte Mesman

Een bontjas of teddy laat zich letterlijk over elke outfit dragen. Lange jassen laten zich het gemakkelijkst combineren omdat ze je hele outfit bedekken. Maar ook korte jassen kun je overal over of op dragen. Over geklede looks maar ook – vooral – over casual looks. En hiermee komen we weer bij de fashion modellen uit.

Modellen off-duty. Foto Charlotte Mesman

Modellen off-duty kleden zich gewoonlijk casual. Spijkerbroeken zijn een grote favoriet en ook daarmee laten harige jassen zich goed combineren. Juist het contrast tussen een streetwear look en stoere schoenen of laarzen en een frivole (nep)bontjas geeft je look een extra twist mee.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

