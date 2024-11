De jaren ’70 zijn weer terug in de mode. Franjes vieren hoogtij. Maar ook ribfluweel is een must-have voor fashionista’s.

Zo ziet de jaren ’70 mode look voor winter 2024 2025 eruit. Foto Charlotte Mesman

Meer dan ooit zijn er in de modetrends voor winter 2024 2025 verschillende stijlen te vinden die niets met elkaar te maken hebben. Think de quiet luxury trend, de athleisure trend, de ladylike stijl en… de opleving van de jaren ’70 mode look.

De jaren ’70 mode look

Zo ziet de jaren ’70 mode look voor winter 2024 2025 eruit. Foto Charlotte Mesman

Verschillende bekende modehuizen verwerkten elementen uit de iconische jaren ’70 in hun modecollecties voor winter 2024 2025:

Isabel Marant

Isabel Marant, bekend om haar bohémienstijl, presenteerde zwierige jurken, psychedelische prints, seventies boots en gilets in de zorgeloze geest van die tijd.

Chloé

Chloé brengt de jaren ’70 terug in de mode met franjes die leren jassen en broeken en zelfs schoenen sieren, en romantische jurken met lagen en stroken.

Etro

Het Italiaanse modehuis Etro laat zich graag inspireren door de seventies en dat was ook voor winter 2024 2025 het geval. De focus ligt zoals altijd op levendige patronen en bohemienachtige stijlen, rijke stoffen en gedurfde prints.

Elementen die een comeback maken

Zo ziet de jaren ’70 mode look voor winter 2024 2025 eruit. Foto Charlotte Mesman

Franjes: franjes voegen flair en beweging toe aan outfits en worden gebruikt op jurken, broeken en jasjes maar ook voor schoenen, we noemden het al. Heel uitzonderlijk is ook de knielange zwartleren broek van Chloé met leren franjes over de hele lengte van de zijnaden.

Corduroy: deze stof duikt weer op in verschillende vormen, van broeken tot jasjes, en biedt warmte en textuur die passen bij de retro vibe.

Jaren ‘70 broeken: broeken met wijd uitlopende pijpen, een belangrijk kenmerk van de jaren 70-look, maken een sterke terugkeer, vaak in combinatie met romantische wijde blouses of met oversized blazers voor een moderne twist.

Penny Lane jassen: deze halflange jassen met kragen van omgekeerd lam of (nep)bont zijn terug en wij vinden ze supercool. Kijk voor dit soort items eens in de tweehandswinkel.

Seventies fantasieën: psychedelische prints en levendige kleuren voor winter 2024 2025 zijn geïnspireerd door het onovertroffen lef van de mode uit de jaren 70.

Materialen met structuur: fluweel, ribfluweel en imitatiebont worden gebruikt om outfits meer diepte te geven en versterken het luxueuze gevoel dat zo typerend is voor de mode uit de jaren.

Up-to-date seventies streetstyle look

Zo ziet de jaren ’70 mode look voor winter 2024 2025 eruit. Foto Charlotte Mesman

Natuurlijk krijgt de seventies look voor winter 2024 2025 een nieuwe, eigentijdse twist mee. De streetstyle look op onze foto’s laat daar een mooi voorbeeld van zien. Modeontwerpster Alexandra Golovanoff presenteerde zich bij de modeshow van Chloé voor zomer 2024 2025 in een reebruine corduroy rok met bruinleren ceintuur die ze had gecombineerd met suède seventies laarzen en tas, beide met franjes. Op de rok droeg ze een friswitte blouse met daarover een zwart vest met glitter. Over het geheel droeg ze een lange beige jas met ritssluiting en ze had de look afgemaakt met een beige baseball-pet. Bekijk de look maar eens en laat je inspireren.

