Zo creëer je die high end luxury look van de influencers

Tijdens de Fashion Weeks doen we enorm veel mode-inspiratie van de influencers op. Mary Leest kwam dit seizoen met heel verrassende looks.

Mary Leest bij Akris tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Als er een influencer is die ‘het’ heeft, dan is het Mary Leest. Dit Russische model en influencer, klasse 1998, heeft een superchique en elegante look die ze accentueert met klassieke, bijna strenge outfits. Geen wonder dat Mary Leest prat mag gaan op meer dan een miljoen followers op Instagram. Maar ook in de mainstream media is Mary geliefd. In 2018 werd ze door Glamour uitgeroepen tot Fashion Influencer of the Year en Harper’s Bazaar Russia schaarde haar in de categorie meest invloedrijke modefiguren onder de 25. Mary’s stijl is een bron van inspiratie voor fashionista’s van alle leeftijden.

Mary Leest tijdens de Paris Fashion Week

Mary staat bekend om haar verfijnde en klassieke looks maar tijdens de afgelopen Fashion Week van september 2024 deed ze er nog een schepje bovenop. Haar looks waren uiterst geraffineerd, bon ton en tailored. Dit zijn de ingrediënten van Mary Leest’s looks.

Mary Leest bij Zimmermann tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Monochrome looks: bij de modeshow van Zimmerman spotten we Mary Leest in een zwart wollen mantelpakje dat bestond uit een vest met goudkleurige knopen en een lange rok. Onder het vest droeg ze een zwarte coltrui. De lijnen van het mantelpakje kleedden slank af. Deze look is in lijn met de huidige minimalistische modetrend van strakke lijnen en sobere kleuren.

Mary Leest bij Akris tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Elegantie op maat: Mary’s look bij de modeshow van Akris was zo mogelijk nog strenger en gestroomlijnd. Het zou ons niet verbazen als deze look voor haar op maat gemaakt is. Ook hier zien we weer invloeden van de minimalistische maar trend met gestructureerde kledingstukken met strenge, precieze en verfijnde lijnen. Het witte kraagje versterkt het ‘bon ton’ gevoel, iets waar je zelf in je eigen garderobe ook gemakkelijk mee kunt spelen door een witte blouse of een truitje met wit kraagje onder een donker vest of jasje te dragen.

De feeling van deze look is zo gepolijst dat je hier bijna niet meer van streetwear kunt spreken. Met deze looks zou de influencers steeds meer modeliefhebbers inspireren om te experimenteren met op maat gemaakte blazers en jurken.

Statement accessoires: net zoals de outfits zelf zijn ook Mary’s modeaccessoires ingetogen maar uiterst chic, zodat je er uiteindelijk toch een statement mee maakt. Een goed voorbeeld is de (gewild tuttige) bril die Mary bij Zimmemann droeg. Let ook op de witte tas met goudkleurig detail bij Akris. Ook in haar schoenenkeuze is Mary klassiek maar up-to-date: een paar donkerrode puntige pumps bij Akris en gladleren zwarte laarzen bij Zimmermann.

Haar en make-up: let ook op haar en make-up. Een strenge haarstijl, zoals strak naar achteren gestyled haar met een lage knot, is een van de meest geliefde kapsels van Mary en is gemakkelijk na te doen. Ook is Mary’s make-up altijd heel natuurlijk en ingetogen. Ga voor naturel kleuren voor je ogen en mond.

Look-a-like streetstyle looks

Streetstyle look tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

Mary’s look is superchic maar vrij eenvoudig te kopiëren. Ga voor gestructueerde kledingstukken met strakke lijnen die je als gegoten passen. Vermijd wijde volumes, werk in de lengte. Ga bij voorkeur voor donkere kleuren en combineer die, zo je wilt met wit of beige. Kies je rokken lang en ga voor rechte broeken. Klassieke vesten en blazers maken ook deel uit van deze geraffineerde kledingstijl. Op deze streetstyle foto’s zie je looks met dezelfde mood als die van Mary. Wat zijn kunnen, kan jij ook.

Streetstyle look tijdens de Paris Fashion Week. Foto Charlotte Mesman

