Toen Taylor Hill in september 2023 voor een pixie cut ging, wisten we nog niet dat ze dit kapsel zou blijven dragen.

Supermodel Taylor Hill zweert bij kort kapsel. Foto Charlotte Mesman

Taylor Hill, een naam die synoniem staat voor schoonheid en gratie, behoeft echt geen introductie. Iedere fashion addict kent dit voormalig Victoria’s Secret Angel en supermodel. In de loop der jaren heeft Taylor Hill talloze catwalks en tijdschriftcovers gesierd en haar status als topmodel bevestigd.

Tijdens de Paris Fashion Week spotten we het model bij de modeshow van Chloé voor zomer 2025 waar ze uitgenodigd was om op de eerste rij plaats te nemen. Zoals je op onze foto’s kunt zien, draagt het topmodel haar haar in een pittig kort kapsel.

Taylor Hills korte kapsel

In het verleden stond Taylor Hill (mede) bekend om haar lange donkere manen die haar gezicht zwoel omlijstten. Ze was dan ook sensueler dan de meeste catwalk modellen die vaak afstandelijk en koel overkomen. Daarna zagen Taylor wel eens met een bob maar in september 2023 maakte ze een gewaagde keuze en liet ze tijdens een fotoshoot de schaar in haar haar zetten door topkapper Takuya Yamaguchi. Sindsdien draagt ze een chique pixie coupe.

Taylors pixie cut is kort, maar tegelijkertijd vrouwelijk en stijlvol. Haar haar is in zachte laagjes geknipt voor een soft effect. Zo’n hair cut kun je op verschillende manieren dragen. Als je de coupe mooi föhnt, heeft deze hair look een elegante uitstraling zoals op de foto’s die wij bij Chloé maakten. Daar zie je ook dat wat korte lokken aan de voorkant over het voorhoofd en de oren zijn gestyled. Dit maakt de look zo mogelijk nog vrouwelijker. Maar je kunt het haar ook gladjes tegen je hoofd stylen voor een stoere, boyish look. Of zelfs met een flinke hoeveelheid gel te werk gaan voor een supercoole wet look.

Aha-moment

Taylor Hill bij Chloé in Parijs in september 2024. Foto ADVERSUS

Taylor Hill zei zelf dat deze transformatie voelde als een “Aha!” moment, alsof opeens alles op z’n plaats viel en haar kapsel en haar kleding mooier bij elkaar aansloten.

Tijdens de recente Chloé Spring/Summer 2025 modeshow tijdens Paris Fashion Week, waar we het genoegen hadden om beelden van Taylor Hill vast te leggen, straalde ze zelfvertrouwen uit met haar nieuwe kapsel. Het is wel duidelijk dat het topmodel zich goed voelt bij haar korte kapsel.

In interviews na haar knipbeurt gaf Hill inzicht in haar besluitvormingsproces, een proces dat iedere vrouw zal herkennen en waar we allemaal wel eens in verzeild raken, zeker in de weken voorafgaand aan een kappersafspraak. Het model vertelde dat ze al een tijdje overwoog om haar haar te knippen en dat ze dacht dat het beter zou passen bij hoe ze zich kleedt en presenteert. Deze doordachte benadering van verandering weerspiegelt haar volwassenheid als model en individu in een industrie die vaak de nadruk legt op uiterlijk.

Stijlreis

Taylors overgang van lang haar naar een chique pixie kan je niet anders zien dan een spannend hoofdstuk in haar carrière en persoonlijke stijlreis. Dit kapsel laat niet alleen haar natuurlijke schoonheid beter uitkomen, maar sluit ook perfect aan bij de hedendaagse modetrends. Terwijl ze blijft schitteren op catwalks en rode lopers, is het duidelijk dat dit topmodel niet alleen trends volgt, maar ze ook zet.

Wie weet halen deze foto’s van haet korte kapsel van Taylor jou over de streep om de stap te wagen.

