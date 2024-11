Als we een kapsel als winnaar van de Fashion Weeks zouden moeten uitroepen dan is het deze korte krullenbol.

Haartrends 2024 2025. Een cooler kapsel dan deze korte krullenbol bestaat niet. Foto ADVERSUS

Tijdens de Fashion Weeks kijken we niet alleen naar de mode maar ook naar de kapsels van influencers, mode peopletjes en modellen natuurlijk. Er was één kapsel dat er volgens ons met kop en schouders bovenuit stak en dat is de korte krullenbol van model Mathilde Gvarliani. Als je van jezelf krullen hebt, dan moet je dit kapsel zien! Maar ook als je haar steil is, kan je kapper dit kapsel vast interpreteren tot een trendy coupe à la Mathilde.

Korte krullenbol

Foto ADVERSUS

Karakteristiek voor de korte krullenbol van fashion model Mathilde Gvarliani is haar haar eigenlijk helemaal zo kort niet is! Het ziet er dan uit als een kort kapsel maar de lokken op zich zijn lang en maar weinig gelaagd.

Zo is het haar bovenop en aan de voorkant lang en valt het tot ver over de wenkbrauwen. Aan de zijkanten vloeit de lange pony over in een nog langere haarlengte die de oren bedekt en naar achteren toe – wederom vloeiend – nog langer wordt zodat zelfs de nek bedekt is.

Foto ADVERSUS

Voor de modeshow van Sacai voor zomer 2025 in Parijs was Matildes haar heel natuurlijk gestyled (zie de kapselfoto’s met krullen op deze pagina). De kappers backstage bij Sacai hadden de natuurlijke textuur van haar haar gerespecteerd en haar krullen alle vrijheid gelaten maar ze wel zodanig met product behandeld dat ze er mooi en gezond uitzagen. Dit is dan ook de hair look die Mathilde gewoonlijk heeft en waarmee je haar op haar Instagram pagina ziet.

Haartrends 2024 2025. Kort kapsel met wet look bij Dries van Noten. Foto ADVERSUS

Bij de modeshow van Dries van Noten voor zomer 2025 daarentegen hadden de kappers backstage de losse krullen van Mathilde weggestyled en er een wet look van gemaakt. Het lange haar aan de voorkant was naar achteren gekamd met een wet look product en babyhaartjes waren – zoals de haarstijl voor deze modeshow dat wilde – over haar voorhoofd gestyled. Het langere haar in de nek was glad naar buiten gestyled zodat je een soort mullet idee krijgt. En dit nog maar een variant dat je met het krullenkapsel van Mathilde kunt bereiken.

Wij vinden dit kapsel – vooral de versie met de natuurlijke textuur – supercool en zeker iets om in gedachten te houden als je haar qua textuur deze kant op gaat.

Haarverzorgingstips

Wel is het belangrijk te weten dat krullend haar zo mogelijk nog meer verzorging nodig heeft dan steil haar. Hydrateren is uiterst belangrijk om krullen gezond te houden. Zoals een hair stylist backstage bij de shows eens zei: ‘Krullen zijn alleen mooi als het mooie krullen zijn.’

Gebruik daarom altijd haarverzorgingsproducten die speciaal voor krullend haar zijn ontwikkeld. Gebruik na je shampoo altijd een conditioner en verwen je haar regelmatig met een haarmasker. Doe je haar verder zo min mogelijk aan. Vermijd te hete styling tools en maak het liever niet steil. Beter nog is het als je je haar aan de lucht laat opdrogen en er vervolgens een hydraterend leave-in product in kneedt. Gebruik ook borstels die speciaal voor krullen zijn ontworpen.

