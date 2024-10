Haartrends 2024. Laat je inspireren door de kapsels bij Dries van Noten. Foto Charlotte Mesman

De kapsels bij Dries van Noten hebben altijd iets speciaals: een haar accessoire, speelse kamstrepen in kleur. Deze elementen zien we ook in de kapsels voor de modeshow van Dries van Noten voor lente zomer 2025 terug. We vertellen je er meer over.

Wet looks

Haartrends 2024. Laat je inspireren door de kapsels bij Dries van Noten. Foto ADVERSUS

Allereerst: de kapsels hebben een wet look. Dit is een trend die we al een paar jaar zien en die ook in de haartrends 2024 én nu dus ook 2025 weer terugkomen. Wet looks zijn superfijn. Ze zijn dé oplossing voor een bad hair day, de remedie voor als je geen tijd hebt gehad om je haar te wassen, maar wet looks zijn vooral ook enorm trendy. Ze geven je kapsel een instant moderne look mee.

Maar het ene wet look kapsel is het andere niet. Voor een ultrachique hair look ga je voor een supergladde wetlook waarbij je met een fijne kam elke haartje op z’n plek dwingt. Maar voor een meer artistieke look mag het ook wat speelser, zoals de kapsels voor Dries van Noten voor zomer 2025.

Haartrends 2024. Laat je inspireren door de kapsels bij Dries van Noten. Foto ADVERSUS

Ook hier was het haar met een kam of borstel naar achteren gebracht maar het haar lag niet al te strak om het hoofd en de voorste lokken waren vrij. Aan de achterkant was het haar schuin in de nek samengebonden en vervolgens rondgedraaid tot een onregelmatige knot waar de laatste acht of tien centimeter van de haarpunten geen deel van uitmaakten maar speels uitstraken. Bekijk de kapselfoto’s maar eens dan begrijp je meteen wat we bedoelen.

Bij sommige modellen was het haar met een zijscheiding naar achteren gebracht, bij andere modellen zonder scheiding. Dit is een keuze die je maakt op basis van je gezicht en je eigen voorkeur.

Korte kapsels

Haartrends 2024. Laat je inspireren door de kapsels bij Dries van Noten. Foto Charlotte Mesman

De korte kapsels kregen dezelfde wet look mee als die van de modellen met lang haar maar dan zonder knot. Het haar aan de achterkant was hier beweeglijk gestyled met opspringende haarpunten.

Baby haartjes

We zeiden al dat rond het gezicht lokken waren losgetrokken. Bij sommige modellen waren die, vooral als ze wat korter waren op het voorhoofd gestyled, net niet vastgeplakt, als rebelse kiss curls.

Micro vlechtjes

In de kapsels van meerdere modellen spotten we bovendien lange (nep) micro vlechtjes waarin een of meer roze lokken waren verwerkt. Het vlechtje kwam van achter het oor vandaan en werd in de show naar voren gedragen. Dit is een detail waar je thuis ook mee kunt spelen.

Roze kamstrepen

Haartrends 2024. Laat je inspireren door de kapsels bij Dries van Noten. Foto Charlotte Mesman

Tot slot signaleren we de oranjeroze strepen die in het haar van een paar modellen waren aangebracht. Deze roze strepen (en de vlechtjes met roze kleuraccent) sloten mooi aan bij de kleuraccenten in de make-up, vooral bij de oranje en fuchsia wimpers.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS