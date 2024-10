Dit zijn de trends in de enkellaarsjes voor dames

Een item dat in geen garderobe mag missen, is de enkellaars. Enkellaarsjes laten zich perfect combineren met elke outfit, zijn gemakkelijk in het dragen en kunnen een stijlvolle of stoere twist aan je mode look toevoegen. We vertellen je meer over de stijlen voor dit seizoen, vertellen je hoe we ze deze winter gaan dragen en geven je tot slot een aantal tips mee om die enkellaarsjes te vinden die bij jouw figuur passen.

Diverse stijlen

De enkellaarsjes komen in verschillende varianten, van klassieke modellen als Chelsey boots tot meer uitgesproken stijlen zoals korte cowboylaarzen en chunky boots. Enkellaarzen met hoge platformzolen zijn op dit moment populair onder de jongeren; enkellaarsjes met een hak, soms zelfs een naaldhak, zijn perfect voor een geklede look.

Dit seizoen zijn er ook veel ontwerpen met opvallende prints, zoals dierenprints en metallic afwerkingen. Zwart blijft een populaire keuze, maar ook naturel kleuren (bruin, klassieke suèdekleuren) en wit (ja, voor de winter!) zijn in opkomst.

Materialen en hakhoogtes

Enkellaarsjes zijn verkrijgbaar in diverse materialen zoals gladleer, suède en lakleer. Wat betreft hakken, we noemden het al even, is er veel variatie: van lage blokhakken tot kitten heels tot hoge naaldhakken, waardoor er voor elke gelegenheid een geschikt paar te vinden is.

Ook qua neus zien we verschillende stijlen: van comfortabel rond tot pittig spits. Zo kom je in de schoenencollecties enkelhoge veterlaarzen met ronde neus tegen maar net zo goed hippe western enkellaarzen met spitse neus en schuin aflopende hak. Het is maar wat je mooi vindt of waar je zin in hebt.

Styling tips voor enkellaarsjes

Casual chic

Voor een casual look combineer je enkellaarsjes met een ronde neus met een paar goed passende jeans en een oversized trui. Dit soort laarzen zijn ideaal om onder wijde broeken te dragen maar je kunt ze ook over een slim fit broek dragen voor een stoere look.

Voor een meer uitgesproken look combineer je je broeken met korte cowboy boots. Ook hier mag je je broek – of die nu wijd of strak is – zoals we dat tijdens de Paris Fashion Week zagen in je boots dragen zodat je boots maximaal tot zijn recht komen.

Vind je cowboy boots net iets te veel maar houd je wel van een pittige, vrouwelijke look ga dan voor laarsjes met een spitse neus en een hakje.

Voor een jeugdige look kun je enkellaarsjes met een minirok en pantykousen combineren. De vuistregel is nog altijd: hoe korter de rok, hoe lager de hak, maar regels zijn er om gebroken te worden. Zo kan een mooi enkellaarsje met halfhoge hak ook heel mooi zijn onder een korte rok.

Superstoer zijn tot slot de biker boots die het heel mooi doen bij een total black outfit en een biker jack.

Formele gelegenheden

Bij formele gelegenheden kunnen enkellaarsjes met hakken worden gedragen onder een nette broek of een midi-jurk of -rok (midi-roklengtes zijn weer helemaal en vogue). Je mag ze zelfs onder een broekpak of mantelpak dragen voor een moderne twist. Kies voor zwarte of beige laarzen om de outfit een luxe uitstraling te geven.

Mixen met prints

Durf te experimenteren met prints! Draag bijvoorbeeld een paar slangenprint enkellaarsjes met een effen jurk of broek voor een gedurfde look. Zorg ervoor dat de rest van je outfit subtiel blijft om de laarzen te laten opvallen.

Seizoensgebonden combinaties

In de herfst kun je enkellaarsjes combineren met een lange jas of trenchcoat. In de winter zijn ze prachtig onder een lange wollen mantel of onder een coole outfit met een stoer leren jack of een trendy bomberjack.

Tips voor het kiezen van het juiste enkellaarsje voor jouw figuur