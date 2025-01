Ook in 2025 blijft de athleisure aesthetic een stempel drukken op de dagelijkse mode. Lees meer over de sportswear en sneaker trends.

Dit zijn de sportswear en sneaker trends in de streetwear voor 2025

Ook in het nieuwe jaar blijven we sportswear invloeden in de mode zien. Sterker nog, sportswear items zijn niet meer uit de dagelijkse mode weg te denken. Sneakers zijn verreweg het beste voorbeeld. Maar er zijn ook andere sportswear items die hun weg naar de runway, high end fashion en uiteindelijk onze dagelijkse garderobe hebben gevonden. We vertellen je meer over de sportswear en sneakers trends voor 2025.

De athleisure trend

Eerst even iets meer over de athleisure trend, dat is de trend die sportswear in dagelijkse mode integreert. In de afgelopen jaren heeft het modebeeld, mede dankzij deze trend, een aanzienlijke transformatie ondergaan. Dit fenomeen heeft ervoor gezorgd dat sportkleding die we voorheen alleen naar de sportschool droegen de status van volwaardige kleding heeft gekregen. Sportkleding is niet langer beperkt tot de sportschool, het voetbalveld of de tennisbaan. Het heeft zijn weg gevonden naar de dagelijkse mode en daagt ons uit om innovatieve combinaties te maken. Tegenwoordig is het bijvoorbeeld heel normaal om sneakers te combineren met jurken—zelfs avondjurken—iets wat slechts een paar decennium geleden ondenkbaar was.

Athleisure vertegenwoordigt ook een culturele verschuiving naar meer ontspannen en comfortabele kleding voor iedere dag. Think sneakers in plaats van pumps (het is maar een voorbeeld). Deze trend ontstond als reactie op veranderende consumentenvoorkeuren en de roep om meer mainstream mode waarin je je gemakkelijk kunt bewegen, net zoals dat met je outfits in de sportschool het geval is. De comeback van prominente sportmerken zoals Nike en Adidas heeft de athleisure stijl populair gemaakt bij een breed publiek.

De COVID-19-pandemie versnelde deze verschuiving, omdat mensen, vooral tijdens het thuiswerken, een sterke hang naar comfort in hun garderobe voelden. Hierdoor werd athleisure synoniem met zowel praktische als stijlvolle kleding, wat leidde tot acceptatie in de high-end modekringen. Luxe merken begonnen sportkledingselementen in hun collecties op te nemen en inmiddels zijn sportswear invloeden niet meer uit de mode weg te denken.

Waarom sportswear een waardevolle aanvulling is op je look

Het integreren van sportkleding in je dagelijkse outfits biedt verschillende voordelen:

Comfort: sportkleding is ontworpen met functionaliteit in gedachten, vaak met ademende stoffen en flexibele pasvormen die ervoor zorgen dat je je de hele dag goed en gemakkelijk voelt in je kleding.

Trendy: items zoals joggers, leggings en stijlvolle sneakers kunnen zowel casual als formeel een extra twist meegeven. Sneakers onder een geklede broek geven je outfit pit, een hoodie op een kokerrok is supertrendy. Hetzelfde geldt voor een hoodie onder een long coat. De mix van klassiekers met sportswear items is onovertroffen!

Creatief: tegenwoordig komen sportswear merken maar ook mainstream fashion brands met de meest innovatieve sportswear items, met gedurfde kleuren, unieke patronen en trendy details zoals mesh en metallic afwerkingen. Sportswear in je dagelijkse look stimuleert de creativiteit.

Belangrijke sportswear trends voor 2025

Voor 2025 kunnen we de volgende sportswear trends verwachten:

1. Duurzame athleisure items: net zoals in de mode is er ook in de sportswear een tendens naar het gebruik van zoveel mogelijk milieu-vriendelijke materialen en duurzame productiepraktijken.

2. Gedurfde grafische ontwerpen en logo’s: naast klassieke en effen sportswear items mag je in 2025 ook items met oversized logo’s en opvallende grafische ontwerpen (ook met een knipoog naar het verleden) verwachten, dit mede dankzij de invloeden van nostalgie en straatcultuur.

3. Geraffineerde sportkleding: de grens tussen traditionele tailoring en sportkleding vervaagt waardoor de athleisure trend ook geschikt wordt voor meer formele gelegenheden of voor op de werkvloer.

4. Laagjes technieken: laagjes blijven ook in atlheisure looks populair, met lichtgewicht jassen over hoodies of strakke tops gecombineerd met loszittende broeken voor een gebalanceerd silhouet.

5. Retro sneakers: de mode laat zich graag inspireren door het verleden en daarom zal het je niet verbazen dat we ook in 2025 wederom een sterke comeback van retro sneakers zullen gaan zien.

Top 5 sneakers om in je garderobe te hebben

We zeiden het al: sneakers zijn hét schoolvoorbeeld van sportswear items die hun weg naar onze mainstream garderobe hebben gevonden. We komen ze zelfs tegen in de avondkleding en bruidskleding! Omdat dit het meest gangbare item is, zetten we 5 top sneakers voor je op een rijtje.

1. Nike Dunk schoenen

Met een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1985, zijn Nike Dunk schoenen geliefd om hun stijlvolle ontwerp en culturele betekenis. Oorspronkelijk ontworpen voor basketballers, is deze schoen snel geëvolueerd tot een symbool van zelfexpressie binnen de sneaker cultuur.

2. Nike Air Force 1 sneakers

Een tijdloze klassieker die mede bekend staat om zijn comfort. De all-white versie is bijzonder populair voor dagelijks gebruik.

3. De Adidas Samba OG

Deze iconische sneaker combineert retro charme met een moderne look. Het ontwerp maakt het een basisitem voor zowel casual outfits als meer geklede looks.

4. New Balance 990

Beroemd om zijn uitzonderlijke comfort en retro esthetiek, is deze sneaker perfect voor degenen die stijl willen combineren met praktisch gebruik.

5. Veja Rio Branco

Een duurzame optie die geen concessies doet aan stijl. Deze sneakers hebben een chique uitstraling waar je overal mee terecht kunt.