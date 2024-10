Een greep uit de vele (en heftige) laarzen trends voor winter 2024

De laarzen trends voor winter 2024 laten een overvloed aan stijlen zien. We zochten een paar extreme modellen voor je uit.

Laarzen bij Chanel. Foto Charlotte Mesman

Als het op laarzen aankomt, heb je deze winter zoveel keuze dat je er choice fear van zou krijgen! De laarzen trends voor winter 2024 2025 lopen qua stijlen enorm uiteen. Eigenlijk heb je aan één paar niet genoeg. Er zijn onmogelijk veel modellen om mee te experimenteren. Er zijn klassieke laarzen voor een geklede look, sexy laarzen voor een supervrouwelijke look en supercoole boots voor een stoere boyish look. Ga maar eens je keuze maken!

De laarzen trends voor winter 2024 2025

Laarzen trends voor winter 2024 2025. Bij Stella McCartney. Foto Charlotte Mesman

Om je het nog moeilijker te maken, zetten we de meest voorkomende laarzen voor 2024 voor je op een rijtje. Maar er zijn er nog veel meer!

In de mode

Laarzen trends voor winter 2024 2025. Heart Evangelista in cowboy boots bij Hermès. Foto Charlotte Mesman

Cowboy boots

Laarzen met kitten heels

Supervrouwelijke kniehoge laarzen met hoge hak

Chelsea boots

Platte enkelboots

Veterlaarzen, lang en kort

Halfhoge suède afzaklaarzen

Laarzen met ronde of spitse neus

Laarzen met rechte of schuine hak

Overknee laarzen

Lieslaarzen

Enkellaarzen

Slouchy boots

Slouchy boots van Loewe. Foto Charlotte Mesman

Laarzen met hoge platformzolen

Biker laarzen

Laarzen met studs

Aangerimpelde leren laarzen

Laarzen met brede of strakke schacht

Tabi boots (met gespleten teen)

Extreme laarzen zoals op onze coverfoto (gespot bij Chanel)

Uit de mode

Regenlaarzen (kaplaarzen)

Soklaarzen

Welke kleur laarzen?

Laarzen trends voor winter 2024 2025. Bij Akris. Foto Charlotte Mesman

Zwarte laarzen winnen het deze winter veruit. Heel geliefd (en in de mode) zijn bruine en donkerrode laarzen. Daarnaast zijn ook lichte beige kleuren heel geliefd. Suède laarzen dragen we deze winter vooral in de klassieke chamois kleur (warm beigebruin). Andere kleuren, maar minder gangbaar zijn: donkerblauw, rood en wit.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

Klik hier voor de modetrends voor de heren op ADVERSUS