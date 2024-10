Wat bedoel je met die emoji? De betekenis achter elk symbool

Emoji’s zijn een vast onderdeel geworden van onze dagelijkse communicatie. Of je nu snel een berichtje stuurt naar vrienden of een informele opmerking maakt naar een collega, deze kleine iconen spelen een belangrijke rol in hoe we met elkaar communiceren. Maar wist je dat sommige emoji’s een andere betekenis kunnen hebben dan je misschien denkt? Taalplatform Preply, waar je onder andere een Spaanse les kan volgen, heeft onderzoek gedaan naar de verborgen betekenissen van populaire emoji’s, en sommige uitkomsten zijn verrassend. Het juiste gebruik van emoji’s kan net dat beetje extra toevoegen aan je boodschap en het gesprek subtieler maken.

De verborgen betekenissen van fruit-emoji’s

Fruit-emoji’s lijken op het eerste gezicht simpel en onschuldig, maar enkele ervan hebben door de tijd heen een nieuwe lading gekregen. Zo wordt de aubergine-emoji, oorspronkelijk een groente, vaak gebruikt om iets heel anders te suggereren. Ook de perzik-emoji wat in het Spaans durazno betekent, bedoeld als symbool voor fruit, wordt vaak geassocieerd met het mannelijk geslacht werd onderzocht door Taalplatform Preply. De rode peper, die ooit gewoon verwees naar een pittige smaak, wordt nu vaak gebruikt om iemand als “aantrekkelijk” te omschrijven. Deze emoji’s spelen dus een grotere rol in communicatie. Op verschillende manieren communiceren kan erg leuk zijn zoals met de emoji’s. Ook het leren van een nieuwe taal kan een uitdaging zijn om samen met je vrienden te communiceren.

Andere verrassende emoji-betekenissen

Naast fruit zijn er nog veel meer emoji’s die door de tijd heen dubbele betekenissen hebben gekregen. Het konijn, bijvoorbeeld, staat niet alleen voor het dier, maar wordt soms ook geassocieerd met het bedrijven van de liefde. En emoji’s zoals de raket en de maan, die oorspronkelijk verwijzen naar ruimtevaart, kunnen nu in bepaalde contexten worden gebruikt om nachtelijke avonturen aan te duiden.

Emoji’s over de grens

Emoji’s zijn wereldwijd bekend, maar de interpretaties ervan kunnen per cultuur verschillen. Wat in het ene land als onschuldig wordt gezien, kan in andere landen als beledigend worden ervaren. Wist je bijvoorbeeld dat de populaire picobello-emoji in sommige landen een grof gebaar is? Hetzelfde geldt voor het duimpje omhoog, dat in Bangladesh een negatief gebaar is. Emoji’s spreken dus niet altijd dezelfde taal als jij!