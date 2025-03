De lange pony is weer helemaal terug. Het is een supercoole kapseltrend voor 2025. Bijkomend voordeel: het is zo French Girl!

De lange pony is een hotte kapseltrend voor 2025 (zo French Girl!) Op deze foto: Lea Naumann. Foto Charlote Mesman

Tijdens de afgelopen Paris Fashion Week (begin maart 2025) zagen we ze weer volop voorbijkomen: kapsels met lange pony’s. Wat ons betreft wordt dit een hotte kapseltrend voor 2025. Sterker nog: ondergetekende heeft er gelijk zelf maar eentje laten knippen :-)

Lange pony en lang haar

De meest geliefde combinatie is op dit moment: lang of halflang haar met een brow skimming pony. Overigens is dat wel begrijpelijk want met deze proporties is je kapsel mooi in balans. Dat neemt niet weg dat je long bangs ook met kort haar kunt combineren, maar de meest ‘veilige manier’ is lang haar plus over eye pony.

Stijliconen en influencers met een lange pony

De lange pony is een hotte kapseltrend voor 2025 (zo French Girl!) Op deze foto: Caroline de Maigret. Foto Charlotte Mesman

Een stijlicoon dat van de lange pony haar signatuur heeft gemaakt, is Caroline de Maigret, co-auteur van How to be Parisian en Older, But Better, But Older: The art of growing up. De charmante Française draagt haar pony niet lang, maar ultralang, tot vaak ver over haar ogen. Verder houdt ze ervan om haar haar gewild slordig te dragen, met die morning after party look. Ze verkrijgt dit effect door haar haar na het wassen aan de lucht te laten opdrogen. Het mag vooral niet te perfect zitten. Daar staat natuurlijk tegenover dat je kledinglook wel perfect moet zijn.

De lange pony is een hotte kapseltrend voor 2025. Op deze foto: Greta Ferro. Foto Charlotte Mesman

Ook de Italiaanse actrice Greta Ferro (wij zijn fan van haar!) staat bekend om haar pony. De actrice heeft van zichzelf krullen en ook haar pony valt krullend. Zoals je ziet, gaat zij ook voor een lengte die bijna over de ogen valt en geleidelijk naar achteren toe langer wordt. Ze draagt de pony van voren een beetje open, net genoeg om erdoorheen te kijken.

De pony is een hotte kapseltrend voor 2025. Op deze foto: Ruby Sear. Foto Charlotte Mesman

Net zo sexy zijn de lange bangs van de Britse actrice Ruby Sear die wij in Parijs bij de modeshow van Zimmermann fotografeerden. Ruby mag dan Brits zijn, haar look is très Parisienne. Haar kastanjebruine haar is met slag gestyled en de brow skimming pony loopt gaat geleidelijk over in de langere zijlokken. Dit is de meest klassieke pony die je je kunt bedenken en deze pony staat iedereen goed.

Bij Zimmermann spotten we ook de Duitse influencer Lea Naumann (zie cover foto) die van de pony een sport lijkt te maken. Als er iemand is die nu eens nìet een haat-liefde verhouding met de pony heeft, dan zij het. Check haar foto’s op internet en je ziet haar met allerlei ponykapsels: een bob met een korte botte pony, smal maar ook superbreed, een steile openvallende pony, een korte krullende pony, een wat langere krullende pony zoals afgelopen Paris Fashion Week in Parijs.

De lange pony is een hotte kapseltrend voor 2025. Foto Charlotte Mesman

Last but not least een hair look die wij bij Chanel spotten. Meer Parisienne kan niet! Heb je een beetje lef, dan ga je voor een lange, brede pony die je gezicht opent en het accent naar je ogen en jukbeenderen verlegt.

De pony is anti-aging

Nog een laatste opmerking: haarexperts menen dat de long bangs wonderen verricht omdat deze je gezicht lift en voller maakt. De pony kan dus echt helpen om (meerdere) jaren van je leeftijd af te knabbelen. Of je nu in je dertiger of vijftiger jaren bent, deze hair look zet de klok terug zonder dat je daar al teveel moeite voor hoeft te doen.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

