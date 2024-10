Deze leren jacks en jassen dragen de modellen

Leer looks (nep of echt) zijn terug in de mode voor winter 2024 2025. Dit zijn de favoriete leren jacks en jassen van de fashion modellen.

Leer looks zijn weer helemaal terug in de mode en dat geldt ook voor de mode voor winter 2024 2025. Op de catwalks van toonaangevende modehuizen spotten we leren creaties, vaak zelfs total leather looks. Veel maisons kiezen nog steeds voor echt leer maar we zien ook steeds vaker surrogaat leer dat bijna niet van echt is te onderscheiden, think Stella McCartney.

Leer looks in de streetwear

Maar leer looks komen we niet alleen op de runway tegen, in de streetwear zijn ze zo mogelijk nog populairder. Influencers kiezen graag voor een total leather look vanwege het high fashion effect, maar ook fashion modellen dragen graag (nep)leren items. Anders dan de influencers dragen zij ze op een nonchalante manier en mixen ze leren items graag met andere materialen.

Leren jacks en jassen

Soms zijn het leren broeken, soms leren shorts of minirokken en soms zijn het leren jacks en jassen die de voorkeur van de fashion modellen hebben. Tijdens de afgelopen Fashion weeks waren het de laatste – jacks en jassen in leer look – die duidelijk de voorkeur hadden.

Deze meest geliefde items in leer look van de modellen voor winter 2024 2025 zijn:

Oversized leren jacks

Biker jacks

Lange zwartleren jassen

Leren blazers

Leren jacks met vintage look

Leren jacks in de modekleur bordeauxrood

Deze combinaties zagen we in de streetwear

Maar hoe dragen de modellen hun leren items? We geven je een paar voorbeelden:

Italiaans topmodel Vittoria Ceretti droeg een lange zwartleren jas over een lange zwarte jurk met daaronder pittige zwarte laarzen met schuine hak en maakte het geheel af met een bruine sjaal en een zwarte zonnebril met sterallure.

Een andere combinatie die we zagen, was: een bruin vintage leren jack op een olijfgroene oversized spijkerbroek. Onder de broek met extralange pijpen zagen we schoenen met puntige neuzen. Een bordeauxrode tas maakte het geheel af. Deze look laat zien hoe je de modekleuren van het moment – bruin, bordeauxrood en olijfgroen – met elkaar kunt combineren. Het zijn overigens ultieme herfstkleuren.

Het gladde zwartleren jack is nog altijd een topper, of het nu in biker stijl is of in een klassiekere uitvoering. We zagen het dragen op zwarte oversized broeken, op spijkerbroeken maar ook op rechte miniskirts met daaronder zwarte pantykousen en Dr. Martens boots.

Nederlands model Anouk Smits droeg een bruinleren jack met elastische tailleband volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2024 2025 op een lichte wijde spijkerbroek met onder het jack een grijze trui met sjaal.

Het zijn een paar voorbeelden van streetwear looks van de modellen. Jij kunt er vast nog veel meer verzinnen. Veel modeplezier!