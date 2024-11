Drie streetstyle mode looks voor winter 2024. Foto Charlotte Mesman

De meeste mode looks van influencers tijdens de Fashion Weeks zijn ‘voorgekauwd’ door de modehuizen. Ze zijn een afspiegeling van de modecollectie van het lopende seizoen. De looks zijn van top tot teen van één en hetzelfde modehuis en er komt weinig creativiteit bij kijken. Maar er zijn ook meer ‘spontane’ streetstyle mode looks met persoonlijke input. We zochten drie looks voor je uit.

Baggy pants en ruiten overhemd

Drie streetstyle mode looks voor winter 2024. Foto Charlotte Mesman

Dit is één van de meest coole looks die wij tijdens de Paris Fashion Week spotten. De look is opgebouwd uit laagjes en op het oog relaxte kledingstukken. Maar uiteindelijk ziet het er wel super uit. Dat is de kunst: moeiteloos chic.

De baggy pants hebben een dubbele taille (misschien zelfs zijn het twee broeken over elkaar) en worden met een sportieve grijze sweater gedragen. Het ruiten overhemd wordt open gedragen. De leren en opgewerkt schoenen zijn plat maar interessant. Net zoals de chique tas tillen ze deze look naar een hoger niveau. Dit is een look die nonchalant oogt maar die heel bestudeerd is, tot aan de grijze wollen sjaal die om de tashengsels is gebonden toe. Let ook op de goudkleurige statement ketting!

De modetrends die we in deze look tegenkomen: baggy (cargo) pants, de combinatie van kleuren: donkerrood, bruin en grijs, statement kettingen.

Edgy in spijkerbroek

Drie streetstyle mode looks voor winter 2024. Foto Charlotte Mesman

Ook deze streetstyle mode look is ‘moeiteloos chic’ en kan je nieuwe ideeën geven voor jouw spijkerbroeken look. Ook hier is de outfit opgebouwd uit laagjes. Over een donkerrode klassieke trui wordt een leren jasje met halflange mouwen gedragen. De spijkerbroek heeft een klassieke, vrij mannelijke snit.

De accessoires zijn weer heel belangrijk: het sjaaltje in net weer een andere kleur rood, de bordeauxrode tas, de zwarte baseball pet, de zwarte nagellak en dan onverwacht platte maar vrouwelijke schoenen met puntige neuzen.

Modetrends in deze look zijn: de verschillende nuances donkerrood, de leren jas, de baseball pet, schoenen met puntige neuzen.

Vrouwelijk in spijkerbroek

Drie streetstyle mode looks voor winter 2024. Foto Charlotte Mesman

Deze look is net wat vrouwelijker en gekleder dan de look hierboven. De wijd uitlopende spijkerbroek in lichte kleur wordt met laarzen met hakken gedragen waardoor de benen langer lijken. De zwarte blouse wordt open gedragen en het donkere jasje heeft een tailored snit. Ook hier zien we weer een goudkleurige statement ketting. De zwarte zonnebril zorgt voor een filmster allure.

