Deze nieuwe make-up trend voor winter 2022 is gemakkelijk en high impact. Photo courtesy of Valentino

De make-up trends voor winter 2022 zijn spannend en vernieuwend. Maar één make-up trend voor winter 2022 zal je van de afgelopen seizoenen herkennen: de monochrome eye look. Ofwel: een enkele kleur voor je hele ooglid.

Roze oogmake-up. Photo courtesy of Valentino

Dit betekent niet dat er geen andere dingen de make-up gebeuren. Juist wel! Zo gaan we grafische eyeliners inwisselen voor grungy en smudgy oogmake-up. Ook gaan we met metallics, gloss en frost spelen. Maar die monochrome look die blijft.

En dat is maar goed ook want deze make-up trend is eenvoudig, fool proof zoals dat wel heet, en high impact. Je neemt een oogschaduw in een sprekende, felle kleur – aan jou de keuze – en brengt die over je hele ooglid aan. Vanzelfsprekend kun je er allerlei vormen aan geven.

Pierpaolo Piccioli koos voor de PP Pink collectie van Valentino voor winter 2022 2023 een felroze, fuchsia kleur. Dit lag voor de hand want de hele wintercollectie van Valentino is zo ongeveer roze. Roze is één van de hotste kleuren van 2022. Qua vorm gingen de visagisten backstage bij Valentino voor langgerekt maar je mag er natuurlijk ook een ronde vorm aan geven.

Wil je met een andere kleur experimenteren, probeer dan eens een felgroene of bladgroene tint. Dit is een topkleur voor winter 2022 en we gaan deze kleur overal in terugzien: in de mode, op onze nagels, als highligher (yep!) maar ook als oogschaduw.

Roze oogleden en een natuurlijke huid. Photo courtesy of Valentino

Voor een ultra moderne look kies je de kleur van je oogschaduw in de kleur van je outfit zodat je helemaal monochroom (ton sur ton) bent.

Of je wel of niet mascara gebruikt in dit soort looks is altijd de vraag. In modeshows wordt mascara vaak achterwege gelaten maar de visagisten adviseren meestal om in het dagelijks leven wel voor (zwarte) mascara te kiezen omdat het je ogen meer uitdrukking en vorm geeft.

De rest van je make-up houd je eenvoudig. Maak je huid met een zo min mogelijk dekkende foundation op zodat de textuur van je huid zichtbaar blijft. Je lippen omlijn je met een lippotlood dat net iets donkerder is dan je lippen. Maak de look af met lipconditioner.

Bekijk de backstage foto’s van Valentino maar eens en laat je inspireren.

