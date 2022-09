Een relatie is geen zekerheid, geen vaststaand feit. Het is altijd goed om een relatie bewust te beleven, niets voor vanzelfsprekend te nemen en je af te blijven vragen hoe je je in deze relatie voelt.

Hoe stabiel is jouw relatie? 10 Vragen die je meer kunnen vertellen

Een liefdesrelatie is voortdurend in beweging. In de loop van de tijd kan de relatie tussen jou en je partner er geheel anders gaan uitzien. Daar zijn enorm veel oorzaken voor aan te wijzen: factoren (gebeurtenissen) van buitenaf en de persoonlijke groei van de beide partners (waarbij ook weer allerlei factoren een rol spelen zoals de jeugd, karakter, levenservaringen). Een relatie is geen zekerheid, geen vaststaand feit. Het is altijd goed om een relatie bewust te beleven, niets voor vanzelfsprekend te nemen en je af te blijven vragen hoe je je in deze relatie voelt.

Hier zijn wat vragen die je antwoord kunnen geven over de stabiliteit van je relatie:

1. Kun je jezelf zijn bij je partner?

2. Kun je jouw angsten /tekortkomingen /problemen vrij met je partner bespreken (zonder dat je bang bent voor zijn reactie)?

3. Voel je je veilig bij je partner?

4. Maak je je partner deelgenoot van de kleine dingetjes die je elke dag meemaakt?

5. Praten jij en je partner over (grote dingen als) jullie relatie, het leven en de toekomst en luisteren jullie naar elkaar?

6. Vormen jij en je partner een front naar buiten toe?

7. Is de intimiteit (ook lichamelijke intimiteit) in jullie relatie goed?

8. Waarderen jouw vrienden/familie je partner en waardeert zijn familie jou?

9. Kun jij je vinden in de persoon die je tijdens je relatie met je partner bent geworden (want ongetwijfeld heeft hij jou beïnvloed met zijn normen, waarden en ideeën, zoals jij dat met hem hebt gedaan)?

10. Aanvaarden jij en je partner elk de verantwoordelijkheid voor jullie eigen leven?

