Deze nieuwe modekleur gaat het winter 2022 worden: groen!

Groen is het nieuwe roze. Deze modekleur – symbool voor hoop en natuur – gaan we winter 2022 volop dragen. Laat je inspireren!

De modekleur groen. Photos courtesy of Versace, Missoni, Ermanno Scervino, Fendi, Roberto Cavalli

Een hotte nieuwe modekleur voor winter 2022 is groen. Dat zat er ook wel in. Groen is de kleur van de hoop maar ook van de natuur. En daarmee is eigenlijk alles al gezegd. Groen behoort officieel tot de modetrends voor het nieuwe seizoen.

Mintgroen bij Giambattista Valli. Photo courtesy of Giambattista Valli

Of toch niet. Want het is ook interessant om te weten dat in het Pantone kleurtrend report voor winter 2022 2023 twee van de tien kleuren groen zijn. Een groenkleur die ‘Amazon’ heet en die staat voor een bladgroene, frisse tinten. Plus ‘Martini Olive’, een olijfgroene kleur.

Olijfgroen bij Prada. Photo courtesy of Prada

Pantone zuigt de kleurtrend natuurlijk niet uit zijn duim maar baseert zich daarbij de modecollecties die de ontwerpers de catwalks opsturen. Als we de catwalkfoto’s erbij pakken, komen we inderdaad een heleboel groen tegen.

Bladgroen bij Ermanno Scervino. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Het meest opvallend is een hele serie ton sur ton groene outfits van het Italiaanse modehuis Ermanno Scervino. Die serie zouden we zò wel willen overnemen. Kleine groene jurkjes, groene sandaaltjes, een supercool groen vest, een groot groen jack, groene Chelsea boots. De groenkleuren zijn fris bladgroen (juist ja, Amazon) maar ook een lieflijke pistachegroen. Combineer deze twee met elkaar en je krijgt schitterende lookjes.

Ton sur ton bladgroen bij Elie Saab. Photo courtesy of Elie Saab

Maar ook op andere catwalks zagen we groen. Delicaat mintgroen bij Fendi, olijfgroen bij Prada, olijfgroen met een vleugje gif bij Versace, bladgroen bij Roberto Cavalli.

Kortom, we kunnen er niet omheen. Groen is het nieuwe roze (ook al blijft roze ook nog een topkleur voor winter 2022 2023). Iedereen kan overigens groen hebben. Zoals je ziet, zijn er zoveel nuances dat er bij elkaar haar- en huidskleur wel een passend tintje te vinden valt.

Groene highlighters in de make-up trends

Maar we hebben nog een opvallend nieuwtje voor je: wist je dat op dit moment op TikTok groene highlighters trending zijn? Ja, zachtgroene highlighters die heel subtiel contrasteren met de rozige tinten in je gezicht. Superflatterend, vinden de TikTokkers.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw mode (en beauty!) look.

Klik hier voor de modetrends voor winter 2022 2023 voor de heren