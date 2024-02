Acne bij volwassenen. Dit doe je ertegen

Anders dan je misschien denkt, komt acne bij volwassenen best vaak voor. Een vette huid is één van de belangrijkste oorzaken van puistjes; het is belangrijk om deze op de juiste manier te behandelen om acne zoveel mogelijk te voorkomen of af te remmen. Er zijn verschillende manieren om een ​​vette huid te behandelen. Zo moet deze huid regelmatig, dat is twee keer per dag, schoongemaakt worden met een milde cleanser die geschikt is voor de vette en acne-gevoelige huid.

Acne bij volwassenen. Algemene tips

Adstringerende producten, zoals gezichtstoners, kunnen ook helpen de talgproductie onder controle te houden en vuil en make-up te verwijderen die achterblijft na het reinigen. Salicylzuur (een ontstekingremmende stof die ook in aspirine te vinden is) is een veelgebruikt ingrediënt in producten voor de acne-gevoelige huid. Het gaat ontsteking en roodhuid tegen en exfoliëert je huid waardoor je verhoorning van de huid tegen gaat en de talgklieren minder snel verstopt raken. Salicylzuur is daarom ook effectief tegen mee-eters. Lokale ontstekingsremmers, zoals dapsongel of crème, kunnen ook helpen acne te verminderen en blijvende cysten tegen te gaan. Andere acne-behandelingen zijn chemische peelings en blauwlichttherapieën.

Verder is het belangrijk om al te agressieve reinigingsmiddelen te vermijden. Voor een droge en gevoelige huid kan je beter een ietwat vettere reiniger gebruiken om de huid niet al teveel uit te drogen. Let er ook op dat je zo min mogelijk aan je gezicht komt zodat je geen vuil overbrengt of infectie-veroorzakende bacteriën over je gezichtshuid verspreidt. Hierdoor wordt acne alleen maar erger. Stress speelt ook een beslissende rol bij het ontstaan ​​van acne, omdat het bepaalde hormonen zoals cortisol kan verhogen, en deze kunnen weefselontsteking veroorzaken en acne veroorzaken of verergeren.

Hormonale acne

Hormonale acne is een andere veel voorkomende oorzaak van puistjes bij vrouwen en houdt verband met de overproductie van talg, een olieachtige substantie die wordt afgescheiden door klieren in de huid en die de poriën verstopt en puistjes veroorzaakt. Hormonale acne treft zowel volwassen mannen als vrouwen. Vooral zwangere vrouwen en vrouwen in de menopauze kunnen er last van krijgen. Een plaatselijke tretinoïnecrème (vitamine A-zuur) – alleen op recept verkrijgbaar – is effectief tegen mee-eters en comedonen. Ook effectief zijn plaatselijke retinoïden (vrij verkrijgbaar, in tegenstelling tot tretinoïnecrèmes), plaatselijke antibiotica of benzoylperoxide zijn. Ook als middelen zijn recept verkrijgbaar zijn, is het verstandig toch altijd met een dermatoloog te overleggen.

Vermijd stress

Verder zijn er een aantal praktische dingen die je kunt doen om acne zoveel mogelijk te gaan. We noemden de factor stress al. Als je denkt dat dit een van de triggers is, breng dan in kaart wat de oorzaak daarvan is en probeer deze trigger zoveel mogelijk te neutraliseren. Dat kun je doen door de oorzaak ervan te verwijderen, maar ook door rustmomenten (misschien wel yoga of meditatie) voor jezelf in te plannen. Bescherm je huid verder tegen schadelijke externe factoren als UV-straling, luchtvervuiling, droge verwarmingslucht en straffe winterkou. En verder gelden natuurlijk weer de algemene regels voor een gezonde levensstijl: rook niet, eet gezond, drink met mate, beweeg regelmatig en slaap voldoende.

Dit kun je doen

Kortom, het is van groot belang om een acne gevoelige huid regelmatig te reinigen met een milder reiniger. Vermijd agressieve reinigingsmiddelen, hoe groot de verleiding ook is om die te gebruiken. Adstringerende producten en vrij verkrijgbare middelen op basis van salicylzuur of plaatselijke ontstekingsremmers kunnen helpen om de talgproductie onder controle te houden. Denk er verder aan dat je je gezicht niet aanraakt en vermijd stress zoveel mogelijk. Voor hormonale acne kunnen plaatselijke crèmes en antibiotica effectief zijn. Pak verder ook je levensstijl aan. Daar kun je vandaag nog mee beginnen.

Klik hier voor beauty tips voor de heren op ADVERSUS