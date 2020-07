Wat worden de modetrends voor herfst winter 2020 2021? Wat gaan we het komende seizoen dragen? De modecollectie van Max Mara geeft antwoord op deze vragen. Als wij willen weten wat de mode het volgende seizoen gaat doen, halen we de allernieuwste collectie van dit toonaangevende Italiaanse modehuis erbij. Voor herfst winter 2020 2021 borduurt het modehuis voort op de vorige seizoenen, met dat verschil dat alles nòg geraffineerder is.

12 Modetrends die we blijven zien!

Deze modetrends nemen we mee van de afgelopen seizoenen:

1. Power coats: lange jassen met imposante schouders.

2. Boxy blazers en overjassen (lange leve de jaren ’80).

3. Pofmouwen of aangerimpelde mouwen.

4. Oversize volumes.

5. Monochrome outfits (van top tot teen in dezelfde kleur!).

6. Camel kleuren en karameltinten.

7. Zwart en wit.

8. Streepmotieven.

9. XL shopper bags.

10. Coltruien.

11. Bandplooibroeken met hoge taille.

12. Koorden in plaats van ceintuurs.

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren! Wij hebben zin in het nieuwe seizoen. Jullie?

