Laarzentrends winter 2020 2021. Overknee laarzen, cuissardes

Toen ik mijn vader afgelopen week belde met het slechte nieuws dat ik een spier had verrekt tijdens een ongelukkige poging om in mijn (toegegeven, overdreven hoge) overknee laarzen te komen, riep hij uit: ‘Kindje toch, draag jij overknee laarzen? Van die gevallen met zo’n stukje blote dij er boven?’ ‘Ja, paps, je dochter draagt overknee laarzen.’ Ik liet een uitweiding over de allernieuwste laarzentrends voor herfst winter 2020 2021 en hoe stijlvol ook onbehoorlijk hoge laarzen volgens de nieuwe mode kunnen zijn, maar achterwege (daar stond mijn hoofd vanwege de acute pijn overigens ook niet maar). En die uitweiding… die bewaarde ik voor jullie -)

Daar gaan we dan! Hoge laarzen, overknee laarzen en cuissardes zijn een absolute modehit voor winter 2020. De in Nederland o zo geliefde enkellaarsjes moeten pas op de plaats maken voor laarzen die tenminste, maar dan ook tenminste, halverwege je kuit komen. De modellen lopen uiteen van stoer tot klassiek, ze zijn uitgevoerd in glad leer, lakleer of suède, ze hebben een wijde schacht of zijn strak als een kous of legging, en verder zien we ze met allerlei soorten hakken. De enige gemene deler is dat deze laarzen HOOG zijn. Verder mag en kan alles!

Maar één ding is ontzettend belangrijk: hoge laarzen, en met name overknee boots en cuissardes (laarzen tot halverwege je dijbeen) hebben een vrij heftig imago en doen het daarom alleen goed in een stijlvolle context! Alles staat en valt met de combinaties die je legt.

7x Stijltips voor het dragen van hoge laarzen, overknee laarzen en cuissardes

Hoe klassieker je laarzen, hoe gemakkelijker in het dragen, hoe minder snel je in de valkuil van een ‘vulgaire’ of ‘belachelijke kijk-haar-nou’-modelook valt. Voorbeeld: met rechte, zwartleren (paardrij)laarzen met platte hak kan het niet misgaan. Zie de foto van Valentino.

Hoge laarzen (vooral overknee boots en cuissardes) zijn op zich pittig, stoer en gewaagd en juist daarom laten ze zich heel goed met uiterst vrouwelijke modelooks dragen. Voorbeeld: draag hoge laarzen onder een broekrok of culotte en een superpreutse blouse. Zie de foto van Celine.

Hoge laarzen onder een kort jurkje zijn waanzinnig cool maar alleen de jongsten onder ons komen er goed mee weg. Wil je je er toch aan wagen dan geldt: hoe minder (bloot) bovenbeen je showt, hoe chiquer de look. Voorbeeld: ga liever voor laarzen die hoger op je been eindigen en een wat langer jurkje dan voor kortere laarzen en een microrokje.

Voor de niet meer zo jonge dames onder ons een anti-aging tip die misschien vreemd in de oren klinkt: geef de voorkeur aan een klassieke, ingetogen overknee laars boven een laars tot net onder de knie . Overknee laarzen mogen dan een pittig en gewaagd imago hebben, zo’n blote knie is – zeker in de winter – ook niet alles.

Hoge laarzen draag je volgens de actuele modetrends voor herfst winter 2020 2021 met blote benen. Met pantykousen in dezelfde kleur als je laarzen kun je het 'shocking' effect dat hoge laarzen (overknee laarzen) nu eenmaal hebben, enigszins afzwakken.

Onthoud: hoe wijder je laarzen, hoe slanker je benen lijken.

. Overknee laarzen en cuissardes zijn supercool onder lange jurken en rokken met split . Deze modelook is geschikt voor elke leeftijd omdat je slechts een stukje van die heftige laars showt.

Overknee laarzen en cuissardes zijn supercool onder lange jurken en rokken met split. Deze modelook is geschikt voor elke leeftijd omdat je slechts een stukje van die heftige laars showt. Tegenwoordig mag je je laarzen ook weer over je broek dragen. Supercool, zolang het maar niet proppen wordt! Ook hier blijft 'stijlvol' het criterium.

Last but not least: koop je laarzen niet te strak! De schacht mag niet knellen. Voorkom ook (laat ik het beestje maar bij zijn naam noemen) samengedrukte vetrolletjes langs de rand van je laars.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE