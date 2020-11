Op zoek naar cadeautjes voor je moeder, je zusjes, je vriendinnen? Of voor jezelf? Laat je inspireren door de allernieuwste mode- en beautytrends voor winter 2020 2021. Cadeautjes kopen (think: Black Friday, Sinterklaas, Kerst) was nog nooit zo gemakkelijk. Er zijn zoveel leuke, kleine en niet al te dure items die onze winterlook luister bijzetten. En waar we vrolijk van worden. Neem ons lijstje met cadeautips maar eens door.

11x Kadotips voor de Feesten 2020

Armwarmers . Met deze microtruitjes die voornamelijk uit een col met lange mouwen bestaan, vergroot je je wintergarderobe aanzienlijk (ze maken mouwloze (zomer)jurken ‘winterproof’).

. Met deze microtruitjes die voornamelijk uit een col met lange mouwen bestaan, vergroot je je wintergarderobe aanzienlijk (ze maken mouwloze (zomer)jurken ‘winterproof’). Wenkbrauwborsteltje plus brow gel . Iedereen zou opgekamde wenkbrauwen moeten proberen!

plus . Iedereen zou opgekamde wenkbrauwen moeten proberen! Brow liner . Met dit haarfijne tool kun je ontbrekende wenkbrauwhaartjes heel precies bij tekenen.

. Met dit haarfijne tool kun je ontbrekende wenkbrauwhaartjes heel precies bij tekenen. Rode lippenstift . Rode lippen zijn terug! Superfeestelijk!

. Rode lippen zijn terug! Superfeestelijk! Haarsieraad. Met een haarband met siersteentjes of ook zomaar een mooie ketting die je met schuifspeldjes in je haar bevestigt, is het direct feest.

Losse, wollen col . Hoge, grof gebreide coltruien zijn hot, maar losse, wollen cols zijn wel zo handig in het dragen. Je kunt ze letterlijk overal mee combineren.

. Hoge, grof gebreide coltruien zijn hot, maar losse, wollen cols zijn wel zo handig in het dragen. Je kunt ze letterlijk overal mee combineren. Minitasje. Minitasjes blijven een trend. Je hebt er nooit genoeg van!

Sjaal met franjes (hot!). Franjes zijn hét ultieme detail voor herfst winter 2020. Een sjaal met franjes maakt elke winterjas up-to-date.

(hot!). Franjes zijn hét ultieme detail voor herfst winter 2020. Een sjaal met franjes maakt elke winterjas up-to-date. Ceintuur met siersteentjes voor de Feesten. Wat je ook draagt, met een ceintuur met fonkelende steentjes (ook over een blazer) trek elke outfit omhoog.

voor de Feesten. Wat je ook draagt, met een ceintuur met fonkelende steentjes (ook over een blazer) trek elke outfit omhoog. Een stijlvolle pyjama . Dit is misschien wel het beste cadeau voor winter 2020. Een stijlvolle pyjama waarin je zelfs kunt zoom-meeten.

. Dit is misschien wel het beste cadeau voor winter 2020. Een stijlvolle pyjama waarin je zelfs kunt zoom-meeten. Kaplaarzen. Kaplaarzen zijn hot, ook als het niet regent. Ze geven je winteroutfits dat nonchalante je-ne-sais-quoi.

TRENDYSTYLE