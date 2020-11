Omhoog gekamde wenkbrauwen is verreweg de populairste wenkbrauwtrend voor winter 2020 2021. Het is dan ook een fantastische trend die voor elk type wenkbrauwen werkt. Heb je volle en moeilijk tembare wenkbrauwen, dan krijg je ondeugende haartjes ermee onder controle. Smalle en dunne wenkbrauwen daarentegen zien er na het opkammen direct voller en mooier uit.

Hoe creëer je van die mooie, omhoog gekamde wenkbrauwen volgens de allernieuwste make-up trends voor winter 2020 2021?

Het is heel simpel en je hebt de tools ervoor vast al in huis. Je hebt nodig:

1. een wenkbrauwborsteltje (of een oud, droog mascaraborsteltje),

2. een scherp wenkbrauwpotlood of een brow pencil,

3. en een kleurloze of gekleurde wenkbrauwgel (of een stuk zeep).

Zo ga je te werk

Stap 1: borstel je wenkbrauwen met een wenkbrauwborsteltje omhoog. Het kan zijn dat er wat langere haren uitsteken. Ga je voor een Insta-brow – vrij strakke en uiterst precieze wenkbrauwen – dan kun je die uitstekende haartjes voorzichtig trimmen! Ga je voor een (natuurlijk ogende) catwalk-wenbkrauw, dan mogen ze best een beetje ‘boven het maaiveld’ uitsteken.

Stap 2: vul ontbrekende haartjes in. Doe dat met een fijn wenkbrauwpotlood of een brow pencil. Let op: teken haartjes! Je kleurt dus niet het hele oppervlak van je wenkbrauwen!

Stap 3: controleer de onderkant van je wenkbrauwen. Die moet strak zijn. Volg de natuurlijke vorm van je eigen wenkbrauwen maar geef er met een scherp wenkbrauwpotlood of een brow pencil een strakke shape aan. N.B. Ook hier doe je dat door haartjes in de groeirichting te tekenen. Trek dus NIET een verticale lijn langs de onderkant van je wenkbrauwen.

Stap 4: Fixeer het resultaat met een kleurloze wenkbrauwgel. Als je heel lichte wenkbrauwen hebt, kun je ook een gekleurde wenkbrauwgel gebruiken. Deze stap is heel belangrijk want hiermee houd je de haartjes op z’n plaats, maar tegelijkertijd krijgen je wenkbrauwen hierdoor ook die fluffy, 3D look. Ook hier geldt weer dat je de gel alléén op de haartjes en niet op je huid aanbrengt! Heb je geen wenkbrauwgel bij de hand, dan kun je ook water en zeep gebruiken. Maak een stuk zeep vochtig, haal je wenkbrauwborsteltje er lichtjes over en fixeer je wenkbrauwen. Wel uitkijken voor je ogen!

