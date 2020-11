Modetrends winter 2020 2021. Zo oversize is de mode

Strakke, figure hugging pasvormen zijn in de modetrends voor winter 2020 2021 ver te zoeken. Lekker groot, maar zeker niet vormeloos, is de trend.

Oversize is dé ultieme modetrend voor herfst winter 2020 2021. Deze trend komen we letterlijk in elk kledingstuk tegen: jassen, jurken, truien en zelfs (spijkerbroeken). In sommige modecollecties, zoals die van het Italiaanse modehuis Calcaterra, komen we ronduit jaren ’80 vormen tegen. Boxy silhouetten voeren de boventoon. Draag deze vormen met beleid.

Oversize modetrend voor winter 2020 2021. Tips & adviezen

Oversize is fantastisch : chic, camouflerend, stoer, en vooral comfortabel. Dragen dus!

: chic, camouflerend, stoer, en vooral comfortabel. Dragen dus! Topper: oversize truien met grote col . Deze winter draag je ze letterlijk overal op. Op leren longuette rokken, op leren broeken, onder een colbert, onder een oversize winterjas.

. Deze winter draag je ze letterlijk overal op. Op leren longuette rokken, op leren broeken, onder een colbert, onder een oversize winterjas. Nog een topper: de oversize jas. Deze laat zich dragen als een deken en omdat-ie je van top tot teen bedekt, gaat-ie nooit in conflict met de rest van je outfit.

Wijde broeken : heerlijk in het dragen, elegant met een stoere, mannelijke twist. Ben je klein van stuk, probeer dan de culotte (een wijde broek die net over de knie valt) met daaronder een paar hoge hakken.

: heerlijk in het dragen, elegant met een stoere, mannelijke twist. Ben je klein van stuk, probeer dan de culotte (een wijde broek die net over de knie valt) met daaronder een paar hoge hakken. Boxy silhouet: alleen als je lang en vrij slank bent, zul je met een boxy silhouet goed wegkomen. In andere gevallen is het zoeken naar de juiste verhoudingen. Combineer een boxy blazer met een slank afkledende rok of draag een oversize trui met een wat strakkere broek. Onthoud: je hoeft de modetrends niet blindelings te volgen!

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens voor vrij extreme oversize modelooks, en haal eruit wat bij jou past. Andere modetrends voor winter 2020 2021 in deze collectie: de naturel kleuren (beschuit, oatmeal, latte, cognac, camel, paddenstoel, olijf), de franjes, de knitwear, de dustermantels, de cape, de wijde leren broeken.

TRENDYSTYLE