Of Manon de Boer, stylist en consultant, nu een VIP kleedt, een mode make-over voor Eigen Huis & Tuin verzorgt, een training geeft of een loyale community opbouwt voor een fashion- of beautymerk, altijd draait het in haar stijltips en adviezen om ‘identiteit‘. Wat je draagt (of hoe je je presenteert), moet bij je passen. De modetrends moet je vertalen naar je eigen persoonlijkheid. Daarvoor moet je de modetrends overigens wel kennen! Manon de Boer praat ons bij over de allernieuwste modetrends voor winter 2020 2021, over de actuele mood en de stempel die de huidige wereldsituatie daarop drukt. Lees verder voor de allernieuwste modetrends en stijltips van Manon de Boer.

De mood. Ongekende switch in de (mode)wereld

Manon de Boer: Gewoonlijk kijken we aan het begin van een nieuw seizoen naar trends en bewegingen. Begin dit jaar gingen we dan ook, zoals altijd, vol energie de nieuwste modetrends in kaart brengen, maar die focus verschoof halverwege maart snel naar de achtergrond. Mode was toen wel het allerlaatste waar je aan dacht. We hebben te maken met een switch. Op dit moment is het de maatschappij die even de boventoon voert in alles, en dus ook in de mode. Hiermee worden ook de criteria die we aanhouden als we ons kleden, aangescherpt. Bij mij staat persoonlijkheid altijd voorop – je garderobe moet passen bij wie en wat je bent, maar dat niet alleen. Ook een factor als ‘Hoe ziet je leven eruit?‘ speelt een belangrijke rol bij het samenstellen van je garderobe. Dat wordt in deze tijd weer eens heel duidelijk.

De grootste modetrend voor winter 2020 2021? Comfort!

Manon de Boer: Voor veel mensen ziet het leven er momenteel heel anders uit dan vorig jaar en dat vertaalt zich ook naar hoe we ons kleden. Geheel niet verrassend zal zijn dat ‘comfort‘ op dit moment de boventoon voert. Het is wel iets wat we vorige seizoenen ook al zagen – zo is de sporttrend die we al jarenlang zien een soort van basis is in onze garderobe geworden -, maar nu komt deze trend nog sterker naar voren. We willen ons vooral comfortabel voelen.

Onverwacht warme en lichte modekleuren voor winter 2020 2021

Manon de Boer: Wat ik zelf een enorm leuke trend vind, is dat we momenteel veel warme tinten, en lichte kleuren uitzoeken voor de winter. Waar je eerst bij wijze van spreken je licht gekleurde kleding bij het intreden van de herfst naar zolder deed, zien we ze nu juist naar voren komen in de herfst- en wintergarderobe. Ook deze trend is volgens mij ingegeven door de maatschappelijke situatie van nu. Met lichte, warme modekleuren proberen we voor onszelf een wat optimistischer gevoel te creëren.

We willen ons optimistischer kleden om een optimistischer gevoel te krijgen over de huidige tijd waar we in leven. Ik zie deze trend terug in: veel lichte jassen, veel cameltinten, veel witte of crèmeachtige teddyjassen, bijvoorbeeld. Ik merk het aan mijn eigen humeur ook dat je hier blijer van wordt. Ik ben sowieso al niet zo’n zwartdrager. Bordeaux gaat nog wel, maar zwart, nee, ook in de winter liever niet. Maar dit seizoen heb ik helemaal die nude tones en camel tones ontdekt en wil ik eigenlijk niet anders meer. Voor mij is het een stukje optimisme.

Manon de Boer: ‘We kunnen ons gevoel beïnvloeden door wat we dragen.’

Chill-pakjes en sportleggings? Het kan ook anders

Manon de Boer: Het is natuurlijk superverleidelijk om je in deze tijd altijd maar in een chill-pakje of een sportlegging te kleden, maar ik geloof niet dat dat dé module is om je mooi en fijn te voelen. Ik denk dat het belangrijk is dat je blij wordt van jezelf als je in de spiegel kijkt, en eerlijk gezegd denk ik dat het overgrote deel van de dames er niet blij van wordt om zichzelf zonder make-up in een oude joggingbroek in de spiegel te zien. In dat geval kun je ook denken: ‘Ik zit weliswaar veel thuis maar kan ik me ook comfortabel maar wel wat gekleder kleden zodat blij van mezelf word.‘ En als je dan toch een chill-pakje aandoet – dat is misschien toch wel weer een stijltip – zoek dan een gezellige uit. Denk daarbij aan een label als The Frankie Shop die allemaal leuke T-shirts en sweaters heeft.

Sokkentrend! Geen koude, blote enkeltjes a.u.b.

Manon de Boer: Een andere trend voor winter 2020 2021 die mij opvalt, is de sokkentrend. Sokken mogen gezien worden. Dat zagen we vorig jaar ook al veel. Denk aan glittersokjes, of een sokje met een streep. Draag ze in een kort laarsje onder een broek waardoor je niet met koude, blote enkeltjes zit – dat vind ik altijd een issue in de winter als je korte laarsjes draagt. Dus gewoon even afstylen met een sokje onder je broek.

Ruitenjassen. Stylish en comfortabel

Manon de Boer: Een ander, lekker mode item zijn van die giga-grote, rechte, oversizede geruite jassen, een soort overjassen als het ware. Het zijn overhemd-blouse jassen waar je heerlijk in kunt verdwijnen en die ook stylish en comfortabel zijn.

Leren jurken. Stylish en veelzijdig

Manon de Boer: Wat ik zelf ook wel heel mooi vind, zijn de leren jurken van nu. We zien dit seizoen heel veel leer. Ik ben zelf ook fan van een leren kokerrok bijvoorbeeld. Voor mij is het heel belangrijk om altijd te kunnen doorcombineren, dat je verschillende stijlen met een bepaald mode-item kunt maken. Zo’n leren rokje bijvoorbeeld kun je heel fijn met een stoere boot en een leren sweater dragen, maar net zo mooi met een hoge laars en een goede top en een blazer erop. De pasvorm is tegenwoordig ook ietsje losser waardoor we meer comfort naar voren halen.

Rechte pantalons voor meer comfort

Manon de Boer: Ook voor pantalons zien we ruimere pasvormen. Een aantal seizoenen geleden waren de broeken wat strakker gesneden; nu zijn ze gewoon heerlijk recht. Met een sneakertje eronder en een truitje erop, ben je toch net iets gekleder dan in je chill-pak, maar het draagt bijna net zo comfortabel. Je kunt thuis ook best een mooie, lange jurk dragen. Als die los om je heen valt, dan draagt dat hetzelfde als je chill-pak. Ik denk dat hier wel een leuke uitdaging ligt in deze tijd waarin we allemaal voorlopig thuis nog wel aan de slag zijn, namelijk om je comfortabel maar toch goed te kleden.

Nepleer of echt leer? Daar ben ik nog niet uit

Manon de Boer: Ik ben een hoarder als het op leren broeken aankomt. Die verzamel ik al sinds jaren. Ik zie het als een investering, want echt leer blijft mooi in de tijd. Maar ik moet wel zeggen dat ik nu van Acide, een leuk Nederlands merk, een vegan leather pakje – een rok en een top – in de kast heb. Dat is mijn probeersel. Vegan leather is in lijn met de duurzaamheidtrend (maar tegelijkertijd natuurlijk ook een soort marketingtrend), ook al ben ik er ook wel weer van overtuigd dat je met een leren broek die gewoon heel lang meegaat ook een bepaalde vorm van duurzaamheid in je garderobe integreert. Ik ben dus nu een beetje aan het testen met dat vegan leather pakje, maar ik weet te weinig over leer en nepleer om een echt standpunt te kunnen innemen.

Bewustwordingsmoment, ook in de mode

Wat je als consument als mooie boodschap uit de huidige wereldsituatie kunt meenemen, is dat we niet altijd méér, méér, méér hoeven te kopen. Het is belangrijker om te weten wie je bent, waar je voor staat en hoe je dat wilt vertalen in je kleding. Als je dat weet, ga je ook bewuster kopen. Waar het om gaat is dat je met minder items méér sets kunt maken. En dat je bewust koopt zodat je langer met de dingen doet, ook omdat ze in je garderobe passen, en je ze kunt doorcombineren. Dat verzamelen, dat jagen, opspringen bij elke nieuwe modecollectie van de grote modeketens, dat vind ik echt wel een beetje achterhaald.

Ik denk dat deze tijd een mooi bewustwordingsmoment is voor heel veel consumenten die altijd maar vanuit de automatische piloot alles in grote hoeveelheden consumeerden, dat we daar nu het vergrootglas op leggen om te kijken wat we allemaal aan het doen zijn.

Wat dat betreft is het wel een interessante tijd. Als je nagaat hoeveel kleding er wordt verbrand. Dan denk je echt: ‘Waar zijn we mee bezig?‘

Vandaag draag ik…

(Na al deze modetrends en stijltips die wij uitgebreid en met veel enthousiasme telefonisch met Manon bespraken, zijn wij razend benieuwd naar wat Manon de Boer zelf draagt. Wat heeft ze vandaag bijvoorbeeld aan?)

Manon de Boer: Ik heb vandaag een echt leren broekje in een bordeaux kleur aan. Eronder draag ik een Isabel Marant sneakertje. Die zijn waanzinnig duur, maar ze zijn wel hun geld waard want ik doe ze bijna niet meer uit. En ik draag er een blouse van Suncoo met een soort pofmouw en een bohémien sjaalprint met groen en oranje op. Het is een soort chique blouse met een stoere ondertoon. Daarover draag ik mijn lange cameljas. Die heb ik vorige maand gekocht, en dat is ook alweer een hit. Een mooie, lichte kleur en zo gemakkelijk te combineren!

Met dank aan Manon de Boer, www.manondeboer.nl

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE