Kapseltrends winter 2020 2021. Korte pony's

We dachten dat we micropony’s – wat ons betreft één van de superlelijkste kapseltrends ever – achter ons gelaten hadden, maar voor winter 2020 2021 duikt-ie opeens weer op.

Een paar seizoenen geleden waren ze een hit: micropony’s, van die pony’s die niet eens halverwege je voorhoofd komen. Zoals deze kapseltrend gekomen was, was-ie ook weer uit beeld verdwenen totdat… we hem opeens weer in de kapseltrends voor herfst winter 2020 2021 terugzagen. Zelfs op de catwalks voor zomer 2021 was deze hair look goed vertegenwoordigd. Met andere woorden: we zijn er voorlopig nog niet klaar mee!

Op de catwalk van Louis Vuitton voor herfst winter 2020 2021 liepen verschillende modellen met micropony’s mee. Volgens de haartrends voor lente zomer 2021 mag je deze pony met elke haarlengte combineren, al lijkt de combi lang haar plus micropony de voorkeur te hebben.

Bij Louis Vuitton waren de pony’s bovendien niet glad gestyled maar waren ze, voor zover de lengte dat toeliet, bol en rond geföhnd, iets dat we in jaren niet gezien hebben.

Ben je verslingerend aan retro hair looks en houd je er wel van om een statement te maken, dan is deze hair look – die volgens ons huidig schoonheidsideaal behoorlijk ‘lelijk’ maar toch ook wel heel hip overkomt – iets om te proberen. Houd je meer van een klassieke hair look, geniet dan van de kapselfoto’s (de make-up is opvallend!) en houd het verder voor gezien :-)

TRENDYSTYLE