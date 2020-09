Kun je verliefd worden op een kapsel? Volgens ons wel! Elke keer als we ook maar één glimp van het bobkapsel van Russisch model Alina Botolina opvangen, vallen we om het zo maar te zeggen spontaan in katzwijm. Wat een beeldig bobkapsel heeft dat model! Voor de modeshow van Valentino (lente zomer 2021) hadden de hair stylisten er nog een schepje bovenop gedaan. Het leek wel of Alina’s haar gebeeldhouwd was. De kapselfoto’s spreken voor zich. Als dit soort bobkapsels de allernieuwste trend voor lente zomer 2021 worden, dan tekenen wij ervoor.

Gewoonlijk is Alina’s korte haar op één lengte geknipt zodat je een recht bobkapsel krijgt waarbij de nek net even zichtbaar is, en de lokken aan de voorkant op z’n hoogst wat langer zijn. Maar op de catwalk van Valentino was Alina te zien met een bobkapseltje waarbij er heel kunstig beweging in de haarpunten was geknipt. Vakmanschap van topkwaliteit!

En dan de hair styling! Die deed denken aan de finger waves uit de jaren ’20 maar dan met een eigentijdse kwinkslag. Uitgangspunt was een zijscheiding. Vandaar uit was het haar over de hele lengte, met behulp van gel, in een paar sierlijke waves gestyled die aan de achterkant eindigden in een schitterende, zijwaartse beweging. Anders dan in de jaren ’20 lagen de waves lagen niet plat tegen het hoofd, maar was het haar in mooie, volumineuze jaren ’50 slagen geföhnd waardoor het gezicht mooi omlijst werd. Door de rustige, kastanjebruine haarkleur kwamen de golfbewegingen maximaal tot hun recht.

Dit is niet een kapsel dat je één-twee-drie nadoet, zeker niet qua hair styling. Maar een ervaren kapper moet het wel lukken om een dergelijke boblijntje te knippen. Qua styling is dan verder het advies: goed oefenen.

