Geen hair stylist backstage die er ook maar met één haar op z’n hoofd over zou denken om het kapseltje van model Alina Bolotina glad te stylen. Oeps! Nee, dat is niet helemaal waar. Op de catwalk van Louis Vuitton voor lente zomer 2020 zagen we dit Russische model met een glad gestyled hoofdje. Maar dat was een uitzondering. Gewoonlijk volgen de hair stylisten – geheel volgens de haartrends voor lente zomer 2020 – de natuurlijke beweging van Alina’s haar.

Model Alina’s kapseltje is kort en pittig, maar tegelijkertijd supervrouwelijk. Haar krullende haar is net onder de oren vrij recht afgeknipt en laat van achteren de nek vrij, iets wat altijd heel sensueel is. De zijscheiding zorgt voor een lange zijlok die goed is voor die vrouwelijke touch.

Het is een heel veelzijdig kapseltje. Je kunt het op verschillende manieren dragen. Heel nonchalant en quasi-ongekamd maar ook, zoals we bij Louis Vuitton zagen, glad gestyled waardoor je het idee van bijeengebonden lang haar krijgt.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Heb je krullend haar dan is dit misschien hét kapsel voor jou. Maar ook als je geen krul hebt, kan deze haarlengte heel mooi zijn. Je kapper zal je hierin kunnen adviseren.

